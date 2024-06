Sagittario, attivatevi se avete dei crediti o dei rimborsi da riscuotere: l'oroscopo di domani, domenica 23 giugno

Determinazione, intraprendenza e disponibilità verso il prossimo, questi sono i doni che il cielo ha in serbo per voi. Incontri piacevoli. Miscelate nelle giuste dosi il tempismo, l’ambizione e l’impegno, avrete la garanzia del successo.

Leone. 23/7 – 23/8

Un’amara realtà: non tutti sono leali come voi, specie quando si ventilano promozioni. Infatti qualcuno sta cercando di farvi le scarpe. Frequentate persone aperte: avete bisogno di uscire dal conformismo e dalla banalità dei luoghi comuni.

Vergine. 24/8 – 22/9

Puntellata da Urano, la Luna in Capricorno vi consente di cogliere tutti i lati di un problema e di dire e fare la cosa giusta al momento giusto. Ottima giornata per le partenze, ideale per un’affascinante escursione in montagna. Clima rilassato.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Atmosfera poco esaltante. Sottili dubbi continuano a darvi del filo da torcere e la vostra dolce metà vi appare sotto una luce poco idilliaca. Contraddizioni da sanare subito, ricorrendo alla vostra consueta maestria nel conciliare gli opposti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Luna in Capricorno: un assist prezioso che preannuncia una spinta delle ambizioni e un entusiasmo ben riposto nelle vostre possibilità di vittoria. Buone opportunità nel lavoro, ambiente sereno, rapporti distesi con gli altri, riequilibrio psicofisico.