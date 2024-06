Leone, l’orgoglio è una debolezza e non un punto di forza: l'oroscopo di domani, sabato 22 giugno

Oroscopo Barbanera di domani, sabato 22 giugno 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Giornata favorevole per mettere a fuoco gli obiettivi lavorativi, prendendo in esame priorità e ambizioni. Fate chiarezza, e procederete più spediti. Il buonumore va salvaguardato, per portare avanti gli impegni professionali e le relazioni affettive.

Toro. 21/4 – 20/5

Il passaggio della Luna in Capricorno è intrigante. Dopo una baruffa il partner si scusa e vi coccola, confermando la sincerità dei suoi sentimenti. Il capo vi fa delle proposte interessanti, una somma inattesa vi consente di levarvi qualche sfizio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La quasi assenza di pianeti sfavorevoli vi rende tranquilli. Una serena integrazione, scambi stimolanti, utili esperienze di collaborazione con gli altri. Momento ottimo per chi è innamorato o cerca sensazioni inebrianti anche fuori del proprio orticello.

Cancro. 22/6 – 22/7

Tensioni sul lavoro, ambizioni che sfumano, iniziate la giornata con la “Luna” sbagliata. Non scagliatevi contro avversari reali o immaginari. Conti difficili da pareggiare nelle finanze. Per poter fronteggiare un problema, fate leva sull’intuito.