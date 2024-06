Capricorno, nella scalata al successo niente può fermarvi: l'oroscopo di domani, venerdì 21 giugno

Non sarà una giornata riposante, zeppa com’è di imprevisti e contrattempi, ma con intelligenza potrete facilmente riuscire a tenere testa a tutto. L’intervento tempestivo di un familiare vi aiuterà a riprendere in mano il controllo della situazione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le geometrie planetarie odierne sono positive per quanto riguarda la famiglia che sta vivendo un buon momento. Novità e cambi di scena. Tutto oggi vi riesce benissimo e a tempo di record, tanto da farvi guadagnare i complimenti di tutti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La dolce metà reclama attenzioni, ma siete molto, troppo concentrati sui vostri interessi per dargli udienza. Bizze e capricci da non sottovalutare. Dalla vostra avete tempismo e colpo d’occhio: muovetevi con disinvoltura e coglierete i successi meritati.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nella scalata al successo niente può fermarvi. Siete colmi di energie, pronti a mettere al tappeto gli avversari e a imporre senza condizioni le vostre regole. Ogni tanto ricordatevi che non siete soli e che dovete prendere in considerazione anche le opinioni altrui.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un’altra giornata divertente in virtù della Luna in Sagittario. Un incontro, una sorpresa da parte di una persona cara, una cena in allegra compagnia. Bene i contatti, gli studi e i nuovi incontri. Fate una puntata in libreria, la lettura è linfa per la mente.

Pesci. 20/2 – 20/3

Questo venerdì non è fra i più sereni, con la Luna in quadrato a Saturno. La libertà d’azione è limitata, l’accordo con gli altri è piuttosto complicato. I disaccordi con il partner fanno registrare difficoltà nell’organizzazione della gestione casalinga.