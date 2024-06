Leone, momento favorevole alla realizzazione di un progetto, a patto che pensiate ad ogni dettaglio: l'oroscopo di domani, venerdì 14 giugno

Oroscopo di Barbanera di domani, venerdì 14 giugno 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Sentimentalmente siete in pieno fermento. L’umore risente delle numerose piacevoli novità. Scelte decisive con qualche conflitto nel lavoro. Inseguite il potere, avete gli appoggi! Ostacoli superabili con i colleghi che vi mostrano la giusta direzione.

Toro. 21/4 – 20/5



La Luna in Vergine è un vero toccasana per risolvere i problemi pratici. Forma pimpante, notizie rassicuranti per la salute di animali amici. Pratici, efficienti e rapidi nell’agire, vi impegnerete per fare ordine, spazzando il campo dal superfluo.

Gemelli. 21/5 – 21/6



A causa della Luna in Vergine, le vostre iniziative dedicate al relax sono temporaneamente sospese. Un appuntamento straordinario capita fra capo e collo. Un problema familiare, affrontato con eccessiva leggerezza, vostro malgrado necessità di essere rivisto.

Cancro. 22/6 – 22/7



Grazie a una buona dose di senso pratico, non vi pesa portare a termine gli impegni, tanto più se in ballo ci sono progetti ambiziosi o richieste da inoltrare. Tenerezza e buonsenso ristabiliscono la pace e favoriscono l’intesa, sia in famiglia sia al lavoro.