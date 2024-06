Bilancia, i valori familiari e la tranquillità domestica sono più urgenti da salvaguardare: l'oroscopo di domani, giovedì 13 giugno

Oroscopo di Barbanera di oggi, mercoledì 12 giugno 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Soprassedete ad alcuni impegni troppo vincolanti e svagatevi in allegra compagnia. O almeno non lasciate che il giovedì passi in completo silenzio. Le ambizioni sono alte, ma sapete dare il giusto valore alle cose di cui occuparvi, alle vostre reali priorità.

Toro. 21/4 – 20/5

Giornata perfetta per pianificare lavori di ristrutturazione della casa, invitare amici a cena, sfoggiando il vostro talento ai fornelli. Un grazie di cuore alla Luna in Vergine, che vi dà una mano in termini di buonumore e voglia di fare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Instabilità e umore in caduta libera, a causa di critiche ingiustificate, sono gli effetti più evidenti dell’odierna configurazione astrale. Se il rapporto è collaudato, il partner capirà il vostro disagio e vi stupirà con una bella iniziativa.

Cancro. 22/6 – 22/7

Umore alle stelle, grazie a transiti stabilizzanti che alimentano la fiducia in voi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare nella partita con il lavoro. Intuizione e perspicacia al top. Oggi abbonda anche l’intraprendenza, fate seguire i fatti alle parole.

Leone. 23/7 – 23/8 Momento favorevole alla realizzazione di un progetto, a patto che pensiate ad ogni dettaglio. State un po’ soli con voi stessi, non vi farà che bene. Avere una visione chiara della situazione mette in moto energie che aiutano a effettuare eventuali migliorie. Vergine. 24/8 – 22/9 Di passaggio nel vostro cielo, la Luna forma degli aspetti che controbilanciano armonia e tensioni. Forti attrazioni e passioni sul fronte sentimentale. Marte e Urano illuminano i traguardi professionali e vi forniscono le intuizioni adatte per realizzarli. Bilancia. 23/9 – 22/10 I valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare: sviluppate la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri. Non sentirete affatto la fatica, se farete le cose volentieri e non saranno dettate da un’imposizione.