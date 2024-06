Cancro, regalatevi un breve viaggio: l'oroscopo di domani, venerdì 7 giugno

Coltivate pensieri positivi, regalatevi un breve viaggio, qualcosa che desiderate da tempo, apritevi all’esterno, divertitevi. Non rimanete in casa. Una piccolissima variazione dell’ambiente intorno vi fa sentire fuori posto e a disagio. Esaminatela!

Clima conflittuale che mette in luce le vostre contraddizioni. Comunicativa e socievolezza ai minimi storici, frutto di persistenti tensioni. Comportamenti stravaganti minacciano la vostra credibilità, ma un amico fidato vi cava d’impaccio.

Focalizzate l’attenzione sui rapporti interpersonali, sono fondamentali per il vostro benessere interiore. Entrate in relazione con spontaneità. Nel tempo libero coltivate degli interessi culturali. Lo studio mantiene giovane e agile la mente.

Qualche pensiero vi gira in testa, ma fra chiacchiere e divertimenti lo mettete a tacere. Una pioggia di conferme vi ristora dalle fatiche recenti. Dovete valutare accuratamente una proposta a entrare in una società: potrebbe essere svantaggiosa.

Leone. 23/7 – 23/8

Non siete convinti di come sta andando una situazione? Vivete di più alla giornata, spingerla dove desiderate potrebbe complicarvi la vita. La curiosità vi mette nei pasticci, se siete single: a forza di esplorare, potreste finire in un labirinto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un senso d’insoddisfazione alimenta una certa voglia di evasione. Di occasioni ne troverete a bizzeffe, ma potrebbero avere un gusto amarognolo. Occhio al parcheggio o all’eccesso di velocità: un’infrazione potrebbe costarvi una multa salata.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con quella maestria di cui siete dotati, ricomponete un dissidio fra parenti, riportando la pace e l’armonia, con palese sollievo e gratitudine generale. In tutte le circostanze, saprete suscitare molta ammirazione e simpatia. Rispondete con spontaneità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Anche se siete oberati impegni, scappate dalla città: delle ore trascorse a contatto con la natura daranno alla mente quel riposo di cui ha bisogno. Mentre vi godete il meritato relax, studiate una strategia, per evitare la compagnia di parenti litigiosi.