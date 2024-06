Toro, avrete grinta, determinazione e fiuto: l'oroscopo di domani, martedì 4 giugno

Oroscopo Barbanera di domani, martedì 4 giugno 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Per vivere in modo costruttivo, è importante seguire il buonsenso, senza lasciarvi prendere dall’insofferenza, se incontrate un imprevisto. Importante che, visto le influenze, facciate poco conto sul caso a favore per ottenere risultati concreti.

Toro. 21/4 – 20/5

Circondata da astri benevoli, oggi la Luna va sul sicuro. I pronostici vi vedono vincenti in ogni situazione, grazie a grinta, determinazione e fiuto. Periodo di grande fermento: progetti ambiziosi e voglia di essere sempre e comunque voi stessi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se un amico incautamente vi ha mosso una critica, lo ha fatto di sicuro a fin di bene. Accogliete serenamente questo piccolo rimprovero. Esiste una bella complicità con una persona a voi vicina, ma gli sviluppi futuri sono imprevedibili.

Cancro. 22/6 – 22/7

Armonica a Saturno, la Luna in Toro oggi è davvero in grado di farvi da spalla, restituendovi gran parte delle vostre certezze. Buonumore! Un amico dispensa pillole di saggezza à gogo. Desideri costruttivi per chi intende metter su famiglia.