Gemelli, approfittate delle ore libere: l'oroscopo di domani, sabato 25 maggio

Accantonate per un momento il lavoro e lo studio, e concedete tempo a voi stessi, al riposo e soprattutto al divertimento. Ogni tanto ci vuole. Le incombenze pratiche si superano con calma e pazienza, ma se le affrontate in due, è ancora più facile.

Approfittate delle ore libere per dare una sistemata agli armadi o alla soffitta. La dolce nostalgia suggerita dagli oggetti vi farà compagnia. La quotidianità è costantemente impreziosita da piccole emozioni, sufficienti a farvi sentire vivi.

Non potete mai dimenticare, nemmeno per un istante, che la vostra felicità coincide con quella di chi vi ama, perciò mettete al bando l’egoismo. Per chi sta cercando l’amore, potrebbe essere sufficiente guardarsi intorno, senza andare troppo lontano.

Sabato produttivo, grazie alla Luna ancora in Sagittario. In serata, possibile un po’ di stanchezza fisiologica, ma nulla di cui preoccuparvi. Che altalena l’amore! La testa gira, ma a voi spaventa molto di più l’immobilità, perciò... vi piace.

Leone. 23/7 – 23/8

Il successo è vicino: con la Luna in trigono, vi basterà essere concreti, senza perdervi in chiacchiere, e porre attenzione sugli ultimi passi. Il settore professionale resta quello prevalente, fra i vostri pensieri, con poche energie per il resto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se allo specchio vedete un volto provato e affaticato, la responsabilità è in gran parte della Luna in Sagittario, che vi manda fuori fase. Una lunga storia d’amore, con i suoi alti e bassi, è pur sempre quell’ancora di salvezza in ogni tempesta.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se qualcosa non è più come un tempo, avete con voi la cassetta degli attrezzi da cui trarre gli strumenti adatti a riparare qualsiasi danno. Fare una revisione e riallineare i progetti alle condizioni che cambiano è sintomo di intelligenza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Vi siete accomodati nel vostro status e ve ne godete l’inerzia, dopo molte fatiche per ottenere certi riconoscimenti. Non vi manca l’avventura? La socievolezza non va di pari passo con la vita intima, che resta spesso uno o due passi indietro.