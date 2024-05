Sagittario, le vostre ruote sono sgonfie: l'oroscopo di domani, sabato 4 maggio

Oroscopo Barbanera di domani, sabato 4 maggio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Con gli astri affaccendati in altre mansioni, avrete spazio per dedicarvi a voi stessi, senza interferenze: lavorate su tensioni e malumori. Nonostante gli intoppi, volontà e senso pratico possono bastare per realizzare ciò che vi occorre. Toro. 21/4 – 20/5 Sia fuori sia dentro, l’atmosfera si rasserena: merito della Luna nei Pesci, in accordo con Urano e Giove nel vostro cielo. La pressione si allenta. Mettetevi alla prova, sfoderate l’ambizione: non vi mancano né la forza né il coraggio per farlo. Gemelli. 21/5 – 21/6 Gestire la complessità di un rapporto, che sia in famiglia o sul lavoro, ultimamente pare un’impresa impossibile. La Luna in Pesci oggi non vi aiuta. Tutto abbastanza problematico, se intendete mettervi in moto con i mezzi pubblici o sulle autostrade. Cancro. 22/6 – 22/7 Cosa c’è di strano, se oggi il mondo vi appare a colori? È l’effetto della Luna in trigono, che fa sparire l’ansia e vi dona un’atmosfera onirica. Sarete meno razionali, meno calcolatori del solito, scoprendo che lasciarvi andare non è poi così male.

Leone. 23/7 – 23/8 Giornata di pausa, con qualche ora da dedicare alla famiglia e qualcun’altra al riposo. Per i progetti grandiosi ci saranno momenti migliori. Grazie all’atmosfera serena, iniziate ad assaporare il gusto della semplicità e delle piccole cose. Vergine. 24/8 – 22/9 Tutt’altro che buona, per la professione quanto per il cuore, la posizione della Luna: la sua opposizione vi creerà disagi. Tenete gli occhi aperti! Con i peccati che premono sulla coscienza, un semplice “come stai?” avrà l’effetto di una diga che crolla. Bilancia. 23/9 – 22/10 Con un tale bagaglio di organizzazione mentale e di esperienza costruita negli anni, non avrete alcuna paura di affrontare i giudizi altrui. Preparate la valigia alla meglio e saltate al volo sul primo treno: regalatevi un fine settimana diverso. Scorpione. 23/10 – 22/11 La sosta della Luna in Pesci illumina il cammino e vi permette di avanzare senza intoppi. Avrete il ruolo da protagonisti cui aspirate da tempo. Se l’amore fa timidamente capolino, non cercate di ingabbiarlo subito in definizioni troppo rigide.