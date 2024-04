Cancro, confrontarvi con gli altri diviene difficile: l'oroscopo di domani, lunedì 22 aprile

Oroscopo Barbanera di domani, lunedì 22 aprile 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Tanto entusiasmo e generosità, ma arricchite la ricetta dell’amore con un pizzico in più di ascolto: avrete una pietanza da leccarvi i baffi. Per ostinazione, orgoglio o insolito tentennamento, potreste lasciarvi sfuggire di mano un’occasione d’oro. Toro. 21/4 – 20/5 Se la coppia fa acqua e l’intesa è frenata dai dubbi, nella carriera guadagnate credibilità, sfoderando la vostra logica e il vostro senso pratico. In famiglia e sul lavoro siete protetti come sotto un ombrello capiente, che vi difende dai possibili rovesci. Gemelli. 21/5 – 21/6 La sistemazione di certe questioni professionali genera un sensibile miglioramento dell’umore. Potete dedicarvi a ciò che vi sta a cuore. Protetti i viaggi, le intese con l’estero, si allarga la sfera di azione. Momento propizio per un nuovo flirt. Cancro. 22/6 – 22/7 Confrontarvi con gli altri diviene difficile, se l’emotività ha la meglio sulla ragione, e bastano piccoli disguidi per farvi chiudere in un ostinato silenzio. Cercate di non arroccarvi sulle vostre posizioni, ma di andare incontro alle esigenze della vostra metà.

Leone. 23/7 – 23/8 Una giornata da... Leoni, grazie agli influssi astrali più che positivi. Tutto fila via liscio con tanto di piacevoli sorprese in amore e nelle amicizie. L’impulso diretto verso obiettivi concreti diventa costruttivo e vi assicura gli appoggi giusti. Vergine. 24/8 – 22/9 Restare un po’ in superficie a osservare fatti e persone non è negativo. Saprete poi offrire agli altri con sollecitudine soluzioni ai problemi. Non è proprio il caso di porvi progetti ambiziosi, finché persistono pigrizia mentale e scarsa coerenza. Bilancia. 23/9 – 22/10 Contrastata da Mercurio, la Luna mette in discussione la vostra rinomata affabilità, la quale stando a come vi rapportate agli altri, è in sciopero. Insoddisfatti dell’andamento familiare, ma incerti sul da farsi, vi adagiate in una passività controproducente. Scorpione. 23/10 – 22/11 Alcune fatiche del presente possono essere attraversate con un atteggiamento più morbido e rilassato, con risultati concreti interessanti. Il compito è quello della semplicità. Limitatevi a operazioni lineari, senza arrovellarvi in inutili complicazioni.