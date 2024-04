Scorpione, organizzate una rimpatriata con dei vecchi amici: l'oroscopo di domani, sabato 13 aprile 2024

Oroscopo Barbanera di domani, sabato 13 aprile 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 È davvero un buon giorno, grazie alla Luna in armonico sestile. Ideale per dare una festa, occupare la scena con tono allegro e scanzonato. Il cuore vi sorride nelle vesti di un’avventura maliziosa, capitata così per caso senza muovere un dito. Toro. 21/4 – 20/5 Saprete circondare chi vi piace di mille attenzioni seducenti ed... efficaci. In famiglia clima sereno e collaborativo. Sogni premonitori. Una persona simpatica e spensierata entra all’improvviso nella vostra vita sconvolgendovi tutti i piani. Gemelli. 21/5 – 21/6 La Luna e Mercurio in sestile vi favoriscono promuovendo incontri e progetti. Cogliete l’occasione al volo, preparatevi a conoscere facce e luoghi inediti. Novità, occasioni favorevoli e un pizzico di incoscienza dettata dalla grande sicurezza in voi stessi. Cancro. 22/6 – 22/7 Nulla di nuovo sotto il cielo dell’amore: forse vi sentirete un po’ annoiati, ma non cercate diversivi a tutti i costi. Inclinazione all’interiorità. Un rapporto a distanza vi crea inquietudine, ma sì, è nella lontananza che se ne verifica l’intensità.

Leone. 23/7 – 23/8 Disposizione d’animo allegra e leggera. Successo in società, comunicativa efficace e un fascino che a prescindere dall’età, vi rende evergreen. Ammirati e corteggiati in ogni situazione, sarete al centro dell’attenzione. Scatenatevi in discoteca! Vergine. 24/8 – 22/9 Clima incerto. Piccoli, ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono e disguidi in viaggio. Famiglia criticona e partner distratto. Tenendo con apprensione sotto controllo la salute, finirete per farne una malattia. Non esagerate! Bilancia. 23/9 – 22/10 Una configurazione briosa rende allegra e spensierata la giornata. Pace fatta con il partner dopo un bisticcio. Un’interessante gita culturale. Nel cielo odierno astri che affinano l’intuizione e la fantasia, sollevandovi a due palmi da terra. Scorpione. 23/10 – 22/11 Organizzate una rimpatriata con dei vecchi amici. Potrete aggiornarvi sulle ultime novità, guardare un film uscito di recente, ascoltare buona musica. Attivatevi in anticipo e programmate una vacanza in gruppo. Il bello inizia dall’organizzazione.