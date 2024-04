Toro, il denaro e le finanze vi danno fin troppi pensieri: l'oroscopo di domani, venerdì 12 aprile 2024

Oroscopo Barbanera di domani, venerdì 12 aprile 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Siete pieni di energia e di buonumore, grazie alla Luna. Programmi di viaggio a brevissima scadenza. Confidenze affettuose con la persona del cuore. Fortuna in affari e studi. Serata piacevole con vecchi amici: fra chiacchiere e risate, il tempo vola.

Toro. 21/4 – 20/5

Il denaro e le finanze vi danno fin troppi pensieri, specialmente se come oggi vi tocca mettere mano al portafogli per uscite non programmate. Avete una gran voglia di amore: non mancheranno delle occasioni per soddisfare i vostri desideri.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nonostante qualche impiccio, non vi perdete d’animo e con la vostra immancabile ironia sdrammatizzate i problemi. Colpi di fulmine. Facendo leva sulla tempestività, rimuoverete con agio gli intralci e risolverete delle problematiche.

Cancro. 22/6 – 22/7

Chiarezza con conoscenti e persone che bazzicano l’ambiente di lavoro, c’è pericolo di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non sente ragioni. Particolare cura nei rapporti amicali: piccole incomprensioni sono in agguato. Esprimete le vostre esigenze.