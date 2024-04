Leone, malumore in vista al lavoro e la gelosia vi appanna la vista: l'oroscopo di domani, mercoledì 9 aprile

È un periodo pieno, ricco di grandi novità. Cercate di gestire la voglia di cambiamento con energia e buonsenso, per volgerli a vostro favore. Se sostituite la fiducia al lamento, tutto apparirà sotto una luce diversa, promettente per la sua nitidezza.

Avete parecchi sogni nel cassetto. Realizzarli tutti non è possibile. Operate una scelta, anche tenendo conto dell’investimento economico richiesto. In materia di finanze siete a cavallo. Nonostante spendiate a piene mani, l’economia sembra tenere.

Leone. 23/7 – 23/8

Malumore in vista! Niente passi falsi sul lavoro: specie con i collaboratori e i soci in affari, rischiate di entrare in rotta di collisione. I rapporti familiari sono cordiali, anche se in coppia c’è da ridire: la gelosia vi appanna la vista.

Vergine. 24/8 – 22/9

Pervasi da un senso di benessere e da una leggera euforia, oggi, grazie alla Luna in Toro, affronterete la vita con il sorriso sulle labbra. Eventuali lavori di ristrutturazione della casa, piuttosto dispendiosi, promettono un’ottima riuscita.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Atmosfera di relativa monotonia, fatto salvo una buona notizia riguardante un contenzioso su un’eredità, un rimborso, il mutuo della casa. Incontri intriganti mettono in discussione la vostra, più o meno, comprovata fedeltà. Controllatevi!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un po’ di scombussolamento in virtù della Luna in Toro, tuttavia un bel pizzico di pacatezza e di disponibilità renderà tutto più facile. La simpatia oggi non è il vostro forte. In compenso, astuti come volpi, metterete a segno un buon affare.