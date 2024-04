Bilancia, nel lavoro la competizione è accesa: l'oroscopo di  domani, lunedì 8 aprile

Oroscopo Barbanera di domani, lunedì 8 aprile 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Sia la personalità sia la vita pratica viaggiano in sintonia, verso risultati che significano forza di volontà, passione e miglioramento delle posizioni. Coraggio e grinta sono con voi: qualunque situazione abbiate in ballo, ne trarrà grande beneficio. Toro. 21/4 – 20/5 Lunedì stonato. Potete dare la colpa alla pigrizia, ma è puro affaticamento. Concedetevi un po’ di riposo e prendetevi del tempo tutto per voi. Non avrete sorprese. Limitate al minimo gli impegni e potendo statevene pigramente in panciolle. Gemelli. 21/5 – 21/6 Battaglie sociali, conquiste, successi personali eleveranno di molto il livello di fiducia in voi stessi. Pensieri positivi mettono addosso allegria. Come sempre la Luna in Ariete vi regala una marcia in più, dispensando il coraggio di rimettervi in gioco. Cancro. 22/6 – 22/7 Brutto affare la doppia quadratura Sole-Luna. Acuendo la ben nota suscettibilità, vi espone a malumori, malintesi e diverbi. Ritardi compromettenti. Pazienza e diplomazia dovrebbero essere le parole chiave, ma oggi purtroppo difettano entrambe.

Leone. 23/7 – 23/8 Coraggio, determinazione, sicurezza: avete tutti i requisiti del sovrano, ciò che stona è un’arroganza che non giova alla vostra immagine. Siete in vena di avventure, attività sportive, conquiste. Un viaggio last minute, partenza immediata. Vergine. 24/8 – 22/9 Non date ascolto alle polemiche gratuite e ai progetti sconclusionati di colleghi poco affidabili, se volete evitare spiacevoli conseguenze. Fase ideale per mettere a frutto le capacità pratiche. Operando con metodo, otterrete risultati lusinghieri. Bilancia. 23/9 – 22/10 Nel lavoro la competizione è accesa. Chi può approfittare della vostra esitazione lo farà. Distinguere i veri amici dai falsi è perciò una priorità. Bloccati dall’indecisione e dalla paura di incrinare l’equilibrio familiare, non agite in base ai vostri desideri. Scorpione. 23/10 – 22/11 Frenando l’impulsività che spesso vi ha indotto in errore, senza dover rinunciare ai vostri sogni, farete passi avanti sulla strada verso la vittoria. Tenete per voi alcune confidenze fatte da un collega, che evidentemente ha riposto in voi la sua fiducia.