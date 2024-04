Leone, proibito dare corda all’emotività: l'oroscopo di domani, venerdì 5 aprile

Oroscopo Barbanera di domani, venerdì 5 aprile 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Il vostro sforzo è davvero encomiabile: siete dotati di eccellenti capacità e non manca niente per ottenere il massimo da ogni progetto. Siete brillanti, socievoli e simpatici. Umore effervescente, ispirazioni creative da mettere in pratica. Toro. 21/4 – 20/5 È ipotizzabile qualche difficoltà a portare a termine gli impegni in agenda: una serie di fastidiosi intralci richiederà tutta la vostra attenzione. Aleggia un’aria bizzosa. Non vi sentite amati nel modo giusto, ma a ben vedere nutrite troppe pretese. Gemelli. 21/5 – 21/6 Fantastico venerdì, grazie al trigono della Luna che vi aiuta a concludere in fretta alcune incombenze, per dedicarvi a una serata movimentata. Vita di coppia e amicizie si conciliano con un’uscita in gruppo, un cinema o una festa. Buoni affari. Cancro. 22/6 – 22/7 L’incontro casuale con una persona nuova riserverà grandi sorprese in futuro: la sua immagine continuerà a rigirarvi nella testa per giorni e giorni. Potrebbe arrivare una proposta di trasferimento: valutate quanto stress comporterebbe il cambiamento.

Leone. 23/7 – 23/8 Proibito dare corda all’emotività soprattutto sul fronte delle amicizie. Si litiga per questioni di denaro e di interessi o per i rispettivi amori. Guardate agli ostacoli come fautori di possibilità, piuttosto che come intralci, modificate la visuale. Vergine. 24/8 – 22/9 Decisi a ottenere conferme dall’ambiente, vi muoverete con sicurezza, dando molta importanza alle public relations e all’immagine professionale. I vostri modi conquistano la simpatia di tanti. Però state in campana, non alimentate false speranze. Bilancia. 23/9 – 22/10 Sostenuta dalla vostra fantasia e da un’energia forte, la creatività va al massimo aiutandovi a esprimere il vostro potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, con il quale vi lasciate andare a confidenze molto intime. Scorpione. 23/10 – 22/11 Le vostre ambizioni personali divergono alquanto da quelle dei vostri familiari, ma sforzatevi di trovare insieme un buon compromesso. Com’è difficile conciliare la vita professionale e quella amorosa, ma vale assolutamente la pena provarci.