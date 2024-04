Acquario, avete la testa piena di sogni ma serve realismo: l'oroscopo di domani, martedì 2 aprile

La giornata, secondo gli astri nel vostro cielo, non sarà così tanto scorrevole. Forse mancherà l’energia, ma avrete la solita facilità di comunicare. Il cielo odierno non promette exploit, ma uno scenario riposante... forse un po’ troppo per i vostri gusti.

Leone. 23/7 – 23/8

Il clima del dopo festa non favorisce la concentrazione, se poi, come oggi, capitano impegni extra, sicuramente non farete i salti di gioia. Con i riflettori puntati sui doveri quotidiani, l’umore non è al top, tuttavia il rendimento è assicurato.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna ristabilisce l’ordine emotivo, regalandovi tanta buona volontà. Assist prezioso per affrontare adeguatamente una diatriba familiare. Migliora la qualità dei sentimenti, ma la timidezza e il timore di lasciarvi andare frenano gli slanci.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La brusca frenata imposta dalla Luna è un getto d’acqua gelata per l’umore. Scontri di opinione con un parente rigido e tradizionalista. La necessità di dover difendere le vostre scelte vi disorienta, ma se pensate di essere nel giusto, non esitate.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Bei momenti con gli amici, magari uno di loro è pronto a diventare qualcosa di più. Una passeggiata nel verde favorisce eventuali dichiarazioni. Grazie all’impegno e alla serietà garantiti dalla Luna, affronterete con successo questioni lavorative e familiari.