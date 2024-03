Bilancia con lo stomaco sottosopra: l'oroscopo per tutti i segni di domani, giorno di Pasquetta

Oroscopo di domani, lunedì primo aprile e giorno di Pasquetta 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Che peccato ritrovarvi ligi al dovere anche a Pasquetta! Nonostante questo, il cattivo umore non vi impedisce di essere responsabili, attivi ed efficienti. Grazie al vostro spiccato sesto senso, saprete velocizzare e ottimizzare impegni e organizzazione.

Toro. 21/4 – 20/5

Nulla verrà a turbare il lunedì di Pasqua. Gite fuoriporta, pranzi in famiglia o passeggiate nella natura vi vedono tranquilli e rilassati. Una giornata che porta alla ribalta la vostra capacità di cogliere sempre il lato migliore di ogni cosa.

Gemelli. 21/5 – 21/6

I rapporti con gli altri potranno essere causa di attriti. Alcune persone suscitano disagio e insofferenza: se potete, tenetevi a debita distanza. Come da tradizione, trascorrerete la festa “con chi vuoi”, non “con i tuoi”, un suggerimento per la serenità.

Cancro. 22/6 – 22/7

Avete accanto qualcuno che può rendere l’atmosfera gioiosa. Che siano gli amici, la famiglia o un partner innamorato, siete circondati dall’affetto. Una bella ventata di energia si ripercuote sul rapporto di coppia. Desiderio vivo di rinnovamento.