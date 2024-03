Capricorno, la vitalità scende sotto i talloni: l'oroscopo di domani, lunedì 25 marzo

Per quelli che generalmente soffrono l’avvento del lunedì, svegliarsi con la Luna in trigono può cambiare completamente le carte in tavola. Conciliare lavoro e famiglia risulta più facile del previsto, con grande soddisfazione in entrambi i campi.

Gli strumenti per sconfiggere la noia e guadagnarvi ammirazione e applausi ci sono tutti: sta a voi decidere come e soprattutto su cosa impiegarli. Qualche divergenza con i colleghi non è ancora risolta, ma saprete essere concilianti e siglare una tregua.

L’opposizione della Luna in Bilancia, appesantita dal Sole nel vostro segno, rappresenta un problema imprevisto e di non facile soluzione. Alzate un muro, difendetevi dagli attacchi esterni ed evitate che qualcuno ficchi il naso nei vostri affari.

Di fronte a un inizio settimana che pensavate rivelarsi poco stimolante, dovrete ricredervi: la Luna in Bilancia avalla i vostri buoni propositi. Il partner è esigente, ma ha ragione: troppe volte, per distrazione, dimenticate un “ti voglio bene”.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La posizione della Luna ha il profumo dei fiori primaverili: inebria e fa sognare. Purtroppo, come è noto, passa in fretta, perciò approfittatene. Sarebbe imperdonabile, se per diffidenza non coglieste l’opportunità di fare un po’ di soldi facili.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Una giornata in cui la vitalità scende sotto i talloni, con la Luna in quadratura: la vita sociale evapora e sul lavoro meglio girarvi alla larga. Una questione ingarbugliata, come un reclamo o una contestazione, si risolve in un nulla di fatto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Le cose da fare sono tantissime e il tempo è poco: giunge in soccorso la Luna in Bilancia, che aumenta il livello d’attenzione e regala energia. La buona musica dà modo di trovare le vibrazioni giuste, per guardarvi dentro e trovare conforto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il dubbio amoroso è cruciale. Si tratta di decidere, se dare il cuore in pasto alla gelosia o se tirarvi fuori preventivamente da ogni emozione. Il testa a testa che si instaura nella professione vi mette a disagio, non siete competitivi e amate la pace.