Toro, siete ispirati da pensieri romantici: l'oroscopo di domani, domenica 24 marzo

Oroscopo Barbanera di domani, domenica 24 marzo 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Carriera e relazioni interpersonali sono sottomessi all’implacabile giudizio della vostra coscienza. Siate clementi con voi stessi, datevi tempo. Con la lente di ingrandimento, guardate da vicino emozioni e desideri, provando ad ascoltarli di più. Toro. 21/4 – 20/5 La Luna, Urano e Venere dipingono uno scenario da sogno: siete ispirati da pensieri romantici, che conducono a rinnovare il patto con la persona amata. Trovate spazio per la filosofia e la spiritualità, staccandovi per un istante dai soliti orizzonti concreti. Gemelli. 21/5 – 21/6 Le iniziative di lavoro sono completamente bloccate, non tanto per la concomitanza con il giorno di festa, ma soprattutto per colpa della Luna. Sul vostro cammino sono disseminate trappole e trabocchetti, il rischio di malintesi è davvero alto. Cancro. 22/6 – 22/7 Serenità nei rapporti d’amore e d’amicizia, che si traducono in ore spensierate e in uno spirito giocoso. Finalmente apprezzate ciò che avete. Dopo una dura settimana, l’abbraccio e l’affetto di chi vi vuole bene lavano via ogni stanchezza.

Leone. 23/7 – 23/8 Le nuove conoscenze hanno acceso una luce in fondo ai vostri occhi che non si vedeva da un po’. Non sarà che vi sentite pronti a mettervi in gioco? Soluzioni per rimediare agli errori, accompagnate da idee che vengono apprezzate dal vostro gruppo. Vergine. 24/8 – 22/9 Accettate un suggerimento dalla Luna, ancora nel vostro cielo: fidatevi dell’istinto e delle intuizioni, specie quando si parla di sentimenti. Gli astri permettono di chiarirvi con un familiare. Sentirsi in pace con la propria coscienza non ha prezzo. Bilancia. 23/9 – 22/10 Si avvicina una fase di stanca per quanto riguarda gli esami: un’occasione d’oro per fare il punto della situazione e ricalibrare il piano di studi. In famiglia si alternano alti e bassi, ma non vi preoccupate: siete abituati a queste montagne russe. Scorpione. 23/10 – 22/11 La Luna in sestile vi conforta e vi supporta. Non volete sentir parlare di impegni e di professione, ma dedicarvi solo all’amore e agli affetti. Che bello quando siete così espansivi, addirittura bendisposti verso il contatto fisico e le emozioni.