Ariete, un amico vi aiuterà a fare la scelta giusta: l’oroscopo di domani, domenica 17 marzo

Con il passaggio della Luna in Cancro, nel lavoro come nelle amicizie si rimettono in moto entusiasmo e positività. Date consigli a chi ve li chiede. La domenica è fatta per respirare. Staccate la spina, in vista delle battaglie che vi aspettano domani.

Davanti a un bivio importante, un amico vi aiuterà a fare la scelta giusta, o quantomeno a riflettere su decisioni simili prese in passato. I rapporti affettivi crescono a rilento e questo vi genera frustrazione. Siete per natura poco pazienti.

Leone. 23/7 – 23/8

La dimestichezza con cui muovete i fili della relazione è proverbiale: il partner si fida di voi e vi lascia campo libero. Non approfittatevene. Alle prime battute di una frequentazione, mostratevi per ciò che siete, non per ciò che vorreste essere.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in sestile vi fornisce una discreta mano nelle faccende domestiche, fornendovi l’energia che serve per sistemare tante piccole incombenze. Affari, imprese e contatti sono in stand by. Occorre tempo perché dai semi crescano piante robuste.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna non vi è amica, quest’oggi: il risultato sarà un po’ di malumore durante un evento in famiglia. Non siate troppo rigidi e cercate il dialogo. La suscettibilità non è sintomo di sensibilità, bensì una debolezza: nessuno intendeva offendervi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Illuminato da una felice intuizione, oltre che dalla Luna in Cancro, il vostro disegno ambizioso prende forma e fa davvero ben sperare. Regalate dolcezza e premure a chi amate, che ricambierà con un invito a cena e un caldo abbraccio.