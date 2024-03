Cancro, potreste sentirvi dentro un videogioco: l'oroscopo di domani, sabato 16 marzo

Oroscopo Barbanera di domani, sabato 16 marzo 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Da considerare qualche disagio negli spostamenti, sia con i mezzi pubblici che privati. Muovervi in anticipo è la soluzione per evitare disguidi. La vostra relazione è al riparo da ogni malinconia, sempre viva e infuocata come il primo giorno. Toro. 21/4 – 20/5 La velocità di esecuzione è tutto, quando vi trovate di fronte al bersaglio: non lasciate che i competitors abbiano la meglio, siate tempestivi. La curiosità è un pregio ma anche un vizio, se non la tenete sotto controllo. Non mettetevi nei pasticci. Gemelli. 21/5 – 21/6 La Luna nel segno quadrata a Saturno vi esorta a prestare attenzione, dato che a volte siete distratti. È il momento di fare ordine e scegliere su cosa puntare. L’interiorità chiede vibrazioni adeguate: andate a un concerto, a teatro, a una mostra, a un reading. Cancro. 22/6 – 22/7 Tra piccoli incidenti e colpi di scena, potrebbe sembrare di essere dentro un videogioco: avete l’abilità per cavarvela e per superare il livello. La stravaganza vi rende unici, ma in certe occasioni è anche una minaccia per la vostra credibilità.

Leone. 23/7 – 23/8 Un tentativo di diplomazia sarà ben recepito e porterà a un patto di non belligeranza, in famiglia o al lavoro. Basta con queste futili rivalità! Raggiungerete dei bei traguardi, grazie all’elasticità e all’apertura mentale di cui siete dotatissimi. Vergine. 24/8 – 22/9 Ci vuole maestria per ricomporre il dissidio in cui siete finiti vostro malgrado. La Luna in Gemelli soffia sul fuoco e rende tutto complesso. Se ricevete una proposta di collaborazione, vagliate ogni aspetto: essere scrupolosi non è un crimine. Bilancia. 23/9 – 22/10 La Luna vi rende sensibili, le emozioni emergono con forza e vi sentite pronti a scrivere, cantare, urlare la vostra felicità al mondo intero. Le passioni ritornano ad accendersi, e all’improvviso ogni forma d’insicurezza scompare nel nulla. Scorpione. 23/10 – 22/11 Se non siete convinti che questa sia la strada migliore, rallentate! Approfittate del fine settimana per riflettere e individuare delle vie alternative. Una giornata a cui non chiedere troppo, ma che vi permette di godervi il tempo libero e l’aria di casa.