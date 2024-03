Sagittario, fidatevi dell'istinto che è la vostra miglior qualità: l'oroscopo di domani, lunedì 11 marzo

Oroscopo Barbanera di domani, lunedì 11 marzo 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Il passaggio della Luna nel vostro cielo promette belle soddisfazioni. Iniziative per incrementare le entrate o per trovare un po’ di stabilità. Mettete da parte troppi ragionamenti o scrupoli, vivete ciò che viene così com’è, in tutta la sua pienezza.

Toro. 21/4 – 20/5

Dato che la primavera è ormai alle porte, capita di sentirsi svagati, con la testa fra le nuvole: niente di cui preoccuparsi, il cuore esce dal letargo. Al centro della scena l’amore, che oggi vi ispira pensieri dolcissimi e un senso di benessere infinito.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le reazioni sproporzionate vi feriscono, perché non vi appartengono. Sapete di meritare maggior rispetto, per tutto quello che avete fatto fin qui. Le opinioni altrui solitamente hanno un senso, ma quando sono basate sul nulla è giusto ignorarle.

Cancro. 22/6 – 22/7

Uno sguardo incandescente, quello della Luna in Ariete, che rimette in pista vecchie frustrazioni e induce un po’ di stanchezza generale. Cercate complicità nel partner: purtroppo non tutti i giorni sono uguali e qualcosa può venire a mancare.