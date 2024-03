Pesci, il cuore è una trottola di emozioni: l'oroscopo di domani, sabato 9 marzo

Oroscopo Barbanera di domani, sabato 9 marzo 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Oggi sono gli episodi, apparentemente casuali, a prendersi la scena: l’esperienza dovrebbe avervi insegnato che nulla accade senza un motivo. Avvertite un certo disagio nell’animo, che potrebbe sfociare in polemiche senza un preciso bersaglio. Toro. 21/4 – 20/5 Oltre a infondere tranquillità, la Luna in Pesci promette interessanti novità nel lavoro, capaci di rompere la routine e scongiurare la noia. Le opportunità che vi vengono offerte meritano di essere colte al volo. Siate reattivi e lungimiranti. Gemelli. 21/5 – 21/6 Questa sì che potrebbe rivelarsi una giornata complessa, con la Luna in quadratura! Tutto scaturisce da uno stato mentale confuso e appesantito. Le persone che avete intorno vi vogliono bene e cercano di dimostrarlo in ogni modo: lasciateglielo fare! Cancro. 22/6 – 22/7 Non c’è molto da meravigliarvi, se ieri eravate fiacchi e oggi invece siete perfettamente in tiro: la Luna in Pesci vi fa sentire invincibili! Basta far leva sul buonsenso e tenere i piedi ben saldi a terra, per resistere alle tentazioni pericolose.

Leone. 23/7 – 23/8 Un complimento ricevuto da un collega o una collega fa decollare l’umore: a ben vedere, ciò che vi fa più piacere è proprio da chi proviene... In famiglia, fate pace rapidamente dopo un confronto acceso, che apre a un chiarimento necessario. Vergine. 24/8 – 22/9 Dopo aver fatto le dovute correzioni, speravate che quel progetto prendesse finalmente corpo: la Luna in Pesci vi invita a pazientare ancora. Molti vi girano intorno, aspettandosi qualcosa da voi: a volte preferireste semplicemente scomparire. Bilancia. 23/9 – 22/10 Siete vittime di uno strano nervosismo, che di solito non vi appartiene: provate a incanalare l’energia in eccesso in qualcosa di creativo. Mettetevi alla prova, spingete oltre la vostra zona di comfort, scoprite qualcosa che ancora non sapete. Scorpione. 23/10 – 22/11 L’immagine vincente è qualcosa che va rinfrescata costantemente: non adagiatevi sui vecchi allori, sfruttate la Luna amica per tirarvi a lucido. Date spazio alla fantasia, che certo non manca. Se ciò che vi pesa è la ripetitività, cambiate abitudini.