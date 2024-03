Toro, la Luna in trigono con Urano allontana la noia: l'oroscopo di domani, mercoledì 6 marzo

Oroscopo Barbanera di domani, mercoledì 6 marzo 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 La Luna in Capricorno fa venire meno qualche punto di riferimento, i progetti di largo respiro oggi sembrano arenarsi e non trovare energie. Se avete a che fare con partenze e arrivi, calcolate i possibili imprevisti. Meglio giocare d’anticipo. Toro. 21/4 – 20/5 Se vi aspettate un’atmosfera monotona, vi sbagliate di grosso: la compagnia della Luna in trigono con Urano ravviva lo spirito e tiene lontana la noia. Circondatevi di persone dalla mentalità aperta, che vi mostrino con l’esempio come schivare la mediocrità. Gemelli. 21/5 – 21/6 Un pensiero manda temporaneamente in crisi la vostra concretezza, ma è la logica a spuntarla e a recuperare il controllo della situazione. Mettete fra parentesi la riservatezza, specialmente se il vostro intento è quello di lasciare il segno. Cancro. 22/6 – 22/7 La Luna in Capricorno comporta che l’entusiasmo scenda in picchiata e che occorra fare i conti con la realtà. Guardate le cose con distacco. In questa fase dovete pensare a costruirvi una reputazione professionale più stabile. Serve abilità.

Leone. 23/7 – 23/8 È una tranquilla giornata di metà settimana: tutto scorre senza scosse, fra piccole cose che comunque vi fanno sentire rilassati e appagati. Il capo potrebbe avanzare proposte interessanti, che comportano un guadagno inatteso da non trascurare. Vergine. 24/8 – 22/9 Un mercoledì esaltante, con la Luna in trigono dal cielo del Capricorno. Ai dubbi rispondete con una pernacchia, puntando dritti al risultato. Piccole gioie fatte di cose semplici, ma non per questo poco importanti. Prendetevi del tempo libero. Bilancia. 23/9 – 22/10 La vostra ben nota lucidità dovrebbe consentirvi di cogliere tutti i lati di un problema, purtroppo la Luna non è di questa idea e vi confonde. Il lavoro e lo studio vanno vissuti con spirito curioso ed entusiastico. Se siete stanchi, fate una pausa. Scorpione. 23/10 – 22/11 Non tutti hanno la vostra idea di lealtà, e scoprirlo è chiaramente doloroso. Se qualcuno cerca di farvi le scarpe, reagite con pronta determinazione. Può essere il momento giusto per sedervi a tavolino e analizzare quello che ultimamente vi inquieta.