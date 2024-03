Pesci, giornata ricca di insidie e inciampi: l'oroscopo di domani, lunedì 4 marzo

Oroscopo Barbanera di domani, lunedì 4 marzo 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Le idee sono spesso vincenti, ma ciò che fa la differenza è il coraggio di metterle in pratica: oggi la Luna in trigono sarà un buon alleato. Siete stressati dai tanti impegni: in questo frangente, solo la determinazione potrà portarvi in salvo. Toro. 21/4 – 20/5 Vi aspetta un lunedì abbastanza spensierato, senza particolari incombenze o responsabilità. Un incontro avrà l’effetto di una bella sorpresa. Mettete un pizzico di energia nel sociale, scegliendo persone che hanno il vostro stesso interesse. Gemelli. 21/5 – 21/6 L’obiettivo è portare a termine le faccende di ordine pratico: con la Luna in opposizione, non si può chiedere altro. Una pausa di riflessione. L’intesa è discontinua, potrebbero verificarsi degli screzi dovuti a qualche pettegolezzo di troppo. Cancro. 22/6 – 22/7 Il partner vorrebbe parlarvi, ma siete così concentrati su voi stessi da non concedergli udienza: questo atteggiamento alla lunga vi nuocerà. Nei luoghi affollati, come treni e metro, non dimenticate di osservare le norme sanitarie di base.

Leone. 23/7 – 23/8 Per riuscire nelle iniziative professionali intraprese recentemente è necessario fare ordine e adottare un metodo ferreo. Spese impreviste. Per non credere ad ogni miraggio, cercate di limitare la vostra naturale propensione all’entusiasmo. Vergine. 24/8 – 22/9 Giornata senza un ritmo preciso: gli imprevisti e le sorprese sono in agguato, ma le ore scorrono inesorabilmente lente. Stringete i denti. Se il tempo lo permette, trascorrere qualche momento all’aria aperta servirà a scaricare la tensione. Bilancia. 23/9 – 22/10 Solitamente avete bisogno di rassicurazioni e punti fermi, mentre oggi vi troverete a desiderare di rompere la routine e di provare qualcosa di nuovo. La voglia di evasione si scontra con una serie di contrattempi, ma ci vuole ben altro per fermarvi. Scorpione. 23/10 – 22/11 Se siete in procinto di partire per un viaggio, pianificate le attività e prendete contatti sin da ora con qualcuno del posto, per ogni evenienza. Bene gli studi, i viaggi e i nuovi incontri: una ventata di stimoli è ciò che vi occorre in questa fase.