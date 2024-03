Cancro, i single troveranno il coraggio di osare: l'oroscopo di domani, domenica 3 marzo

Impegnati nel sentiero che conduce in vetta, non c’è altro che vi interessi: a volte tutto questo porta a non considerare le esigenze altrui. Mettere troppa carne al fuoco significa rischiare di trovarvi in affanno nel gestire gli imprevisti.

La quadratura fra Venere in Acquario e Urano nel vostro cielo inquina l’umore, soprattutto quando, come oggi, sentite il peso della routine. Un po’ di sfacciataggine vi procurerà gli incontri che sperate, ma dovete mostrare intraprendenza.

La domenica scorre serena con la Luna in Sagittario: grande libertà di azione, l’accordo con i familiari è assicurato e tutto si sistemerà. L’intervento di un amico sarà fondamentale per tenere sotto controllo una situazione incresciosa.

Non sarà una giornata riposante, ma ciò non significa che non possa essere divertente: le energie non mancano e l’allegria non vi abbandona. Qualche interferenza nella comunicazione con il partner, specialmente se state organizzando una vacanza.

La Luna in Sagittario vi dona un briciolo di sonnolenza: poco male, consacrate la domenica al riposo, senza aspettarvi grandi notizie. Con i piedi piantati per terra e la sicurezza delle vostre convinzioni, potreste convincere chiunque.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Spingete l’energia nella direzione stabilita, poi procedete con calma e sicurezza in voi stessi: la Luna nel segno vi aiuta a evitare errori. Ogni tanto sarebbe meglio ricordarsi che non siete soli: chi vi è accanto fa di tutto per rendersi utile.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se un eventuale ritardo o un cambiamento di programma vi disturbano creando tensioni, imparate ad avere sempre un piano B contro gli imprevisti. Occorre trovare un compromesso tra la fiducia estrema e la totale diffidenza: per ognuno è diverso.

Acquario. 21/1 – 19/2

Atmosfera non troppo esaltante, se non fosse per quella Luna in sestile che prova a ravvivare la vostra fantasia con un invito inaspettato. La quotidianità scorre senza intoppi, eppure qualcosa non torna: avete bisogno di sentirvi apprezzati.

Pesci. 20/2 – 20/3

La domenica non gira come dovrebbe, con la Luna in Sagittario che dispensa, vostro malgrado, qualche grattacapo. Fidatevi di più dell’intuito. Rovesciate l’inerzia e le previsioni fosche, inventando un’attività di coppia o fra amici per la serata.