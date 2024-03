Acquario, la vita di coppia è altalenante: l'oroscopo di domani, sabato 2 marzo

Situazione astrale in miglioramento, che avalla un clima armonioso e rilassato. In un ambiente favorevole può emergere il vostro lato migliore. Inventiva ai massimi storici: potreste sembrare distratti, ma lì dentro la mente produce alla grande!

Nei momenti di crisi cercate di sdrammatizzare, appianate i contrasti anche con autoironia. In vista della nuova stagione, vestitevi di colori. Possibili diverbi con le persone che vi sono care, magari a causa di alcune promesse non mantenute.

Sconfiggete la paura di sbagliare, e passate all’azione! In amore, gli avvertimenti degli amici potrebbero essere preziosi, prestate attenzione. Basterebbe mollare gli ormeggi e lasciarsi andare, perché tutto si incanali spontaneamente come deve.

Leone. 23/7 – 23/8

Bersagliata dalla Luna in quadratura, la mattinata non promette granché. Occhio alla gelosia, non permettetegli di guastare la serenità familiare. Capita di discutere con un socio o un collega: speranze e aspettative non sono sempre ben allineate.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non allarmatevi troppo per un provvisorio segno rosso nell’estratto conto: ci sarà modo, a breve, di ripianare la perdita e risalire la china. Controllate sempre due volte, prima di chiudere un affare, che non ci siano oneri economici pendenti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Anche quando la ragione non sta dalla vostra parte, riuscite quasi sempre a spuntarla, grazie al vostro carattere calmo che sa guadagnarsi la fiducia. Arriva la fortuna, su vari fronti: dagli studi alla ricerca di nuove storie, è giunta l’ora di decollare!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Tenete a freno l’emotività, restando concentrati sul presente: la Luna mattiniera nel vostro cielo ha un potere rilassante e vi aiuta a trovare le risposte. Se credete di essere stati vittime di un torto, esigete che i conti vengano regolati in maniera onesta.