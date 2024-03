Scorpione, una futile questione può trasformarsi in diverbio: l'oroscopo di domani, venerdì 1 marzo

Esaltati dalla luce della Luna in trigono, guardate al futuro con l’occhio rivolto al passato, facendo affidamento sull’esperienza pregressa. Tra una favola romantica e la realtà quotidiana, oggi preferite percorrere la via della concretezza.

La Luna nel segno battibecca con Giove, Marte, Venere e Urano, ma per fortuna strizza l’occhio maliziosamente al Sole e a Mercurio. Grande vivacità. Può capitare che una futile questione si trasformi in un vero e proprio diverbio. Fate dei lunghi respiri.

Clima sereno in cui potrebbero mancare emozioni forti e salti di gioia, ma, al contempo, ci sarà spazio per qualche ora in piacevole compagnia. Cogliete sempre le occasioni al volo, non rimandate qualcosa che potreste fare oggi a un domani incerto.

Atmosfera assai tranquilla, con il lavoro e le finanze che tendono a consolidarsi e a regalare buone soddisfazioni. Coltivate sempre l’equilibrio. Il cuore non trova molto spazio, in questo momento: forse c’è solo bisogno di andare “punto e a capo”.

Giornata critica, con la Luna in Scorpione e molti aspetti che puntano contro di voi: se puntate a grandi imprese, sarà molto meglio pianificare. Un po’ di scompiglio può essere la molla per inaugurare un necessario processo di introspezione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sarà l’arrivo di marzo, o il fine settimana alle porte, sta di fatto che oggi siete intraprendenti, perspicaci e più dinamici del solito. Per conquistare un successo duraturo, dovrete apportare qualche modifica o fare aggiustamenti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il Sole e la Luna in aspetto di benevoli sestili segnano l’inizio di un periodo promettente: come al solito sta a voi farvi trovare pronti e sempre sul pezzo. Dubbi e sospetti, ma in una coppia che funziona il dialogo dovrebbe compensare le ansie e dare conforto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Qualche imprevisto mette a soqquadro i piani odierni, con la Luna in quadratura a Marte e a Venere: riorganizzate le vostre strategie. Servirebbe un pizzico di romanticismo in più per superare di slancio l’impasse in cui vi siete ritrovati.

Pesci. 20/2 – 20/3

Una giornata benedetta dall’influenza degli astri, specialmente il Sole, la Luna e Mercurio, che vi vede vivaci e iperattivi come e più del solito. Rendete un favore a un amico o collega: non ha il coraggio di chiedervelo, ma ne avrebbe bisogno.