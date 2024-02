Acquario, a pesarvi non è tanto il lavoro, quanto il tran tran quotidiano: l'oroscopo di domani, sabato 24 febbraio

Potete destreggiarvi abilmente tra grane di famiglia e contrattempi nell’attività. Ovvio che il programma per la serata sarà un divano su cui crollare. Il giudizio degli altri è irrilevante, specie se viene da persone che non sanno chi siete veramente.

Il sabato reclama svaghi e relax, e con la Luna in trigono sarà accontentato. Felici voi, che dopo la baraonda della settimana avete bisogno di distrazioni. L’essenziale è procedere per gradi, dando alla mente il tempo di connettersi con gli impegni in agenda.

Iniziative eque e solidali. Questo sembra essere il bisogno che emerge alla coscienza. Fate qualcosa per gli ultimi in modo concreto e organizzato. Il lavoro, specie quello di routine, è il miglior antidoto contro l’ansia. Arriverete lontano senza correre.

Luna protagonista nel segno, alle prese con Mercurio e Saturno che, con qualche imprevisto, testano la vostra proverbiale pazienza. Potenziate per il self-control! In ogni situazione agite secondo il vostro giudizio. Chi meglio di voi sa cosa va bene per voi stessi.

Avete parecchio da fare e non ci sarete per nessuno. Gli altri se la sbrighino da soli, soprattutto il collega che conta sempre sul vostro aiuto. Le finanze potranno riservare qualche buona opportunità, ma valutate il tutto con calma e giudizio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna scorbutica alta nel cielo, disarmonica a Mercurio in Pesci, minaccia di generare malintesi ed equivoci in famiglia. Badate a quel che fate! Il sistema immunitario funziona egregiamente: è la mente che non ne vuole sapere di collaborare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il trigono lunare vi aiuta a terminare la settimana con la disposizione di spirito giusta. Settori privilegiati: il lavoro autonomo e lo studio. Idee valide e realizzabili. Un carico di opportunità da sfruttare, se desiderate un bel cambiamento.

Acquario. 21/1 – 19/2

A pesarvi non è tanto il lavoro, quanto il tran tran quotidiano. Simile al fumo negli occhi, non vi fa intravedere i vantaggi di una giornata “normale”. Dei segreti non vi fanno dormire sonni tranquilli? Teneteli per voi, se non siete ancora pronti per svelarli.

Pesci. 20/2 – 20/3

Luna opposta disarmonica al vostro Mercurio. Il motore della coppia si “ingrippa” per una palese mancanza di fiducia. Lubrificatelo con olio di tenerezza. Luna sgobbona in conflitto con Saturno, che concede poco alla fantasia e richiede pragmatismo.