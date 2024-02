Ariete, la forma fisica è pimpante: l'oroscopo di domani, venerdì 23 febbraio

Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e debiti in riscossione. In coppia la passione fa da collante.

Con la quadratura lunare a Urano, per pigrizia o per stanchezza, amici e svaghi segnano il passo, a favore di un desiderio di tranquillità e di relax. I turbamenti emotivi vengono neutralizzati dalla vicinanza di una famiglia sollecita e rassicurante.

Giornata piena, con la Luna in Leone. Il tono emotivo è alto, la forma fisica pimpante. Brillanti e vivaci, non perderete nessuna occasione per divertirvi. Una new entry tra le amicizie stuzzica il vostro spirito da conquistatori. Sfoderate il fascino e colpite!

Leone. 23/7 – 23/8

Sapete dove volete arrivare e se strada facendo qualcosa si mette di traverso, avete la possibilità di rimuovere l’ostacolo, aggirarlo o temporeggiare. Occhio alle finanze! Prima di agire, consigliatevi con qualcuno esperto e di cui vi fidate ciecamente.

Vergine. 24/8 – 22/9

Atmosfera inquieta per i sentimenti, vissuti in questa fase con qualche incertezza e qualche patema. Mercurio in Pesci getta benzina sul fuoco. Una nube tossica di recriminazioni aleggia nel vostro cielo? Spazzatela via con una comunicazione trasparente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ottimo clima, se amate la vita sociale e avete in programma una serata importante per il vostro futuro. Eleganza e buongusto: farete un’ottima figura. Interessi da condividere. Dallo scambio con persone in gamba, scaturisce una sensazione di benessere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Validi alleati celesti vi forniscono, acume, intraprendenza e anche un pizzico di savoir-faire: non sprecateli per mancanza di elasticità. Il filo conduttore resta il risparmio, sia in termini di energia sia di denaro. Rinunciate a esporvi troppo.