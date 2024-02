Bilancia, un evento mondano sarà l'occasione per nuove conoscenze: l'oroscopo di domani, giovedì 22 febbraio

Oroscopo Barbanera di domani giovedì 22 febbraio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna in Leone ci mette del suo per riportare la serenità, facilitiamole il compito evitando inutili rivalse o sterili competizioni con gli amici.In ambito affettivo ci sono rivalità. Trovate un modo per averla vinta senza “umiliare” l’avversario.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna si avvia alla sua fase di pienezza, ma la sua luce, più che magiche suggestioni, provoca inquietudine a cui non sapete dare un nome. Prendete atto di essere meno efficienti del solito e che qualche ciambella riuscirà ahimè senza buco.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Siete una miniera di sorprese e concludete gli impegni professionali con soddisfazione e idee vincenti. I progetti di lavoro procedono senza intoppi. Se siete in cerca di un cambiamento, nuovi contatti vi offriranno opportunità interessanti per l’attività.

Cancro. 22/6 – 22/7

Concentratevi sulle possibilità che avrete, tenete sempre vivo dentro di voi un ambizioso sogno nel cassetto e introducete leggerezza nei pensieri. Provate a essere più solleciti nei confronti di chi può aver bisogno di voi, certi confronti sono utili.