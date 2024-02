Vergine, non siate troppo timidi per esprimervi serenamente: l'oroscopo di oggi, domenica 18 febbraio

Sul piano intellettuale e pratico, con la Luna nel segno armonica a Mercurio, studi, affari e iniziative concrete filano veloci e senza intoppi. Sfera emotiva un po’ fuori fase. Entrate in contatto con le vostre emozioni e chiamatele per nome.

Con l’appoggio lunare in Gemelli e di Mercurio in Acquario, la domenica scorrerà nel segno dell’allegria e della spensieratezza. Ideali condivisi. Nello studio, nel lavoro e negli affari avete le idee chiare, e saprete comunicare con serena autorevolezza.

Leone. 23/7 – 23/8

A rappacificarvi con il mondo intero interviene la Luna in Gemelli, segno di comunicativa e di divertimento, rafforzata da Mercurio. Ritrovarvi al centro dell’attenzione in un corso o a una festa darà una spinta risolutiva alla vostra autostima.

Vergine. 24/8 – 22/9

Niente da dichiarare sulle attività di routine: darete prova di efficienza, tuttavia i risultati non soddisferanno la vostra esigenza di perfezione. Forse non siete abbastanza consapevoli del vostro valore o troppo timidi per esprimervi serenamente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In trigono a Mercurio, la Luna in Gemelli infonde un tocco di divertito disimpegno alla domenica. La comunicazione è al top, come la simpatia. La giornata è perfetta per fare progetti di gruppo o collaborare in armonia, al riparo dalle rivalità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Selettivi e un po’ diffidenti lo siete per indole, ma oggi il bisogno di scambio e di interazione aprirà una breccia nel muro della riservatezza. Ambiente intellettualmente stimolante, che vi offrirà spunti di riflessione e arricchimenti personali.