Acquario, preparatevi con cura per un appuntamento romantico: l'oroscopo di domani, sabato 17 febbraio

Oroscopo Barbanera di domani, sabato 17 febbraio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Un pieno di simpatia e buonumore, grazie alla Luna. Programmi di viaggio a brevissima scadenza. Confidenze affettuose con la persona del cuore. Fortuna in affari, studi, spostamenti. Serata improvvisata con vecchi amici, fra chiacchiere e risate il tempo vola. Toro. 21/4 – 20/5 Il denaro e le finanze vi danno fin troppi pensieri, specialmente se come oggi vi tocca mettere mano al portafogli per uscite non programmate. Una relazione d’amore si basa sul rispetto e sui sentimenti ricambiati. Non accettate niente di meno. Gemelli. 21/5 – 21/6 Nonostante qualche contrarietà non perdetevi d’animo, sdrammatizzate con ironia e adottate un comportamento proattivo. Ritorni di fiamma. Facendo leva sulla tempestività, rimuoverete con agio gli intralci e risolverete qualche problema. Cancro. 22/6 – 22/7 Chiarezza con conoscenti e persone che bazzicano l’ambiente di lavoro, c’è pericolo di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non sente ragioni. Particolare cura nei rapporti amicali: piccole incomprensioni sono in agguato. Esprimete le vostre esigenze.

Leone. 23/7 – 23/8 Grazie al cielo gli amici e l’amore non mancano, da loro ricevete supporto e calore. Una panacea, in questo periodo faticoso e stressante. Organizzate qualcosa “fuori dall’ordinario”. Accantonate il pensiero degli impegni e rilassatevi in compagnia. Vergine. 24/8 – 22/9 Dai Gemelli la Luna lancia segnali di fumo a Saturno: fatevi furbi, per non cadere nel tranello delle lusinghe dei messaggi inconsistenti. Progetti ambiziosi richiedono impegno, ma ripagano. Rendetevi disponibili per un lavoro di gruppo. Bilancia. 23/9 – 22/10 Un sabato ottimo per la vita sociale, ma anche per analizzare con occhio critico e lucido alcune dinamiche familiari dalle sfumature ambigue. Il rapporto di coppia mostra qualche strappo, ma la tolleranza e l’apertura mentale funzionano egregiamente. Scorpione. 23/10 – 22/11 Dietro l’apparenza razionale e controllata, il fuoco del vulcano non smette di bruciare, preparando il terreno a prossime radicali rivoluzioni. Sul piano del dinamismo non siete mai carenti, ma in qualche occasione fermatevi a mettere ordine.