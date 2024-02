Per i Capricorno incontri intriganti e notti appassionate: l'oroscopo di domani, sabato 10 febbraio

La Luna si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Spirito brillante e scanzonato, per passare almeno la mattinata nel modo migliore. Starete con il fiato sospeso per un progetto a cui tenete, soggetto a fattori imprevisti e imprevedibili.

Non è il caso di tremare per un clima teso in famiglia e nemmeno di reagire con impeto, se i risultati dovessero essere inferiori alle attese. Non permettete che i turbamenti emotivi possano interferire con la vostra naturale concretezza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grande protagonista odierno, il lavoro. Le ambizioni personali divergono dalle aspettative dei vostri cari. Spese extra per la casa e la famiglia. Appare difficile conciliare la vita professionale e quella affettiva, ma riflettendoci non è impossibile.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Acquario vi fornisce un buon biglietto per un viaggio. In treno, in aereo o in auto che sia, troverete nuovi stimoli e proficue sollecitazioni. Inviti, conoscenze, e un rapporto amichevole e disimpegnato, che soddisfano il vostro bisogno di libertà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Incontri intriganti, notti appassionate. L’amore in questa fase riesce a infiammarvi. Conoscenze intriganti anche in ambito lavorativo. Con il partner siete pappa e ciccia. Nuovi stimoli e piccoli gesti romantici rinfocolano l’intesa.

Acquario. 21/1 – 19/2

Tutto oggi sembra andare in direzione ostinata e contraria rispetto alle aspettative. Intralci non preventivati scompigliano la tabella di marcia. La quotidianità presenta percorsi a ostacoli da dribblare con agilità. Diverbi familiari da appianare con morbidezza.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giornata sostanzialmente tranquilla. Assecondate il bisogno di svago, di relax e di stimolante compagnia. Sentimenti e passioni. Finanze in buone condizioni. Una persona esperta potrà consigliarvi redditizi investimenti e affari.