Ariete, domenica tra svaghi e incontri con gli amici: l'oroscopo di domani, 4 febbraio

Clima teso per quanto riguarda la professione. Siete ambiziosi, ma dovete procedere con i piedi di piombo senza sottovalutare la concorrenza. L’intesa con gli altri è discontinua, ma a volte basta poco per andare d’accordo senza malintesi.

Andamento incerto, il peggior nemico è il lavoro di routine, i colleghi noiosi e il capo che non vi molla. Insofferenza e voglia di essere altrove. Viaggi, spostamenti, tutto sembrerebbe compromesso, se non intervenisse qualcuno a rasserenarvi.

Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il pregio di indurvi alla necessaria riflessione. Non abbiate paura di quello che potreste scoprire. Siete efficienti nelle faccende domestiche, ma in forte ansia per le finanze. Investimenti in stand by.

Leone. 23/7 – 23/8

Con l’arrivo della Luna in Sagittario, torna a splendere il sole. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi e dinamici. Di rigore una gita culturale. Non lasciatevi sfuggire un’occasione per inoltrare al partner le richieste che vi stanno più a cuore.

Vergine. 24/8 – 22/9

Atmosfera festiva non adeguatamente rilassata per disguidi logistici. Possibili difficoltà per chi viaggia o per chi lo vorrebbe fare, ma non può. Una telefonata potrà confondervi le idee: non rimuginateci troppo e aspettate per chiedere chiarimenti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna reca in dono vitalità e buonumore. Approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete in sospeso. Belle sorprese. Variate la dieta. Escogitate un programma accattivante per trascorrere una serata in dolce compagnia. Allargate gli orizzonti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ci vuole una pausa di riflessione anche nei momenti più brillanti. La giornata vi porta a contatto con voi stessi, con le vostre risorse e i timori. Grazie all’intraprendenza più smagliante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati.