Cancro, ritardo nella riscossione di crediti e contese in amore: l'oroscopo di domani, mercoledì 31 gennaio

Cancro. 22/6 – 22/7

In quadratura a Venere, la Luna crea disagio nella sfera emotiva, già ipersensibile per natura, scatenando qualche contesa in amore e sull’attività. Incomprensioni e contrattempi a livello legale. Lunghi iter burocratici e ritardo nella riscossione di crediti.

Leone. 23/7 – 23/8

Mercoledì scorrevole in compagnia della Luna in Bilancia, che offre senso della misura e diplomazia. Voglia di spendere per qualcosa di bello. Misurate le confidenze: il desiderio di capire le cose in profondità può portare alla luce fantasmi del passato.

Vergine. 24/8 – 22/9

Allontanate il sospetto! Se avrete dei contrattempi, non è detto che come voi pensate, siano orditi da qualcuno che trama alle vostre spalle. Dovete lavorare un po’ sulla fiducia e sull’accoglienza delle new entry nell’ambito delle amicizie.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il passaggio della Luna nel vostro cielo avviene in un clima un po’ contraddittorio. Amici, carriera e amore si contendono le vostre attenzioni. La varietà degli impegni lubrifica la mente e mette da parte alcuni pensieri su cui non vale la pena indugiare.