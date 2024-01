Per i Toro orgoglio, testardaggine e gelosia in amore: l'oroscopo di domani, sabato 27 gennaio

Oroscopo Barbanera di domani, sabato 27 gennaio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Il passaggio della Luna vi regala una dose extra di fiducia in voi stessi e di carisma. Con queste credenziali, offrirete ottime prestazioni. Un fuoco che accende la creatività. Se siete genitori, con i figli agite con autorevolezza, ma senza autoritarismi. Toro. 21/4 – 20/5 Orgoglio, testardaggine e gelosia in amore potrebbero crearvi qualche complicazione. Evitate le parole e gli atteggiamenti strafottenti. Affari, colloqui di lavoro ed esami si risolveranno, ma con fatica e ritardi rispetto alla tabella di marcia. Gemelli. 21/5 – 21/6 Grandiosa ed espansiva la Luna vi sostiene, pungolando il vostro innato desiderio di attenzione. L’unione fa la forza! Appoggi di rilievo. Proponendovi con sicurezza, riscuoterete un brillante successo che riuscirete a conservare nel tempo. Cancro. 22/6 – 22/7 State bene all’erta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare sotto il naso, sia per evitare dei dannosi passi falsi. Ve la potete cavare anche nelle situazioni più intricate, l’importante è non scoraggiarvi al primo ostacolo.

Leone. 23/7 – 23/8 Entusiasmo e passione non vi mancano, ma se l’interlocutore vi ostacola o vi contraddice, perdete il controllo dei nervi e sparate parole grosse. Alzare la voce serve a poco, meglio proporvi con fermezza, nel rispetto comunque delle altrui opinioni. Vergine. 24/8 – 22/9 Muovetevi con calma e riflettete prima di prendere decisioni importanti per la professione. Agendo d’impulso, potreste sbagliare la valutazione. Per mettere fine alle pretese della famiglia, adottate un salutare egocentrismo e prendetevi i vostri spazi. Bilancia. 23/9 – 22/10 Il vostro bisogno di essere al centro del mondo potrebbe attirarvi qualche critica. Moderatelo! Fate attenzione alle cadute di stile. Locali, feste e serate mondane sono un buon terreno di caccia per la “cerca” dell’anima gemella. Scorpione. 23/10 – 22/11 Trascinati dalle emozioni, assumete posizioni alquanto discutibili. Non impuntatevi se non volete perdere la credibilità. Orgoglio e gelosie. Mantenere il centro con la Luna ostile e il Sole quadrato a Giove sarà piuttosto arduo. No all’impulsività.