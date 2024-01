Bilancia, il semaforo rosso vi sbarra la strada: l'oroscopo di domani, martedì 23 gennaio

Oroscopo Barbanera di domani, martedì 23 gennaio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Bilanci e finanze tengono banco nei vostri pensieri. L’obiettivo è guadagnare di più, per investire nella casa, nell’attività e concedervi qualche lusso. Possibili malintesi con i vicini, non accettate provocazioni, e non fate di un sassolino una montagna.

Toro. 21/4 – 20/5

L’ambiente rilassato favorisce la messa a punto di progetti inerenti al lavoro, all’educazione dei figli ed eventuali viaggi e vacanze. Benessere. In amore il dialogo resta l’arma vincente: confessando timori e desideri, rinverdite l’intesa con il partner.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’esperienza accumulata trova soluzioni ad alcuni piccoli guai legati alla quotidianità e nuove strategie per far lievitare il livello delle entrate. Una vena di pigrizia. Vista in senso positivo è una buona opportunità per tirare un po’ il fiato.

Cancro. 22/6 – 22/7

Circondati da energie positive e in piena fase di relax, i vostri problemi si ridimensionano. Parlate poco, ma accogliete con piacere nuovi stimoli. Trasformate una novità che vi inquieta, in un’occasione per fare più spazio a ogni vostro bisogno.