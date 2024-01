Toro, lasciate libero il partner: l'oroscopo di domani, lunedì 22 gennaio

Lunedì tranquillo. Tanti nuovi interessi potrebbero fiorire: dalla fotografia al volontariato, dalla recitazione al canto. Il cuore è un po’ irrequieto. Lasciate libero il partner, non sottraetelo ai suoi amici e ai suoi interessi: tranquilli, non scapperà.

Bella forza che vi alzate dal letto pimpanti e baldanzosi, oggi che la Luna transita in Gemelli. Idee rapide seguite da azioni altrettanto rapide. Qualcuno con voce tonante detta ordini, ma non vi intimorisce: farete a modo vostro senza titubanze.

Impegnatevi a fondo per giungere a capo di una situazione di conflitto che ha generato disagi in famiglia. Hobby divertenti antistress. La pazienza è la virtù da esercitare con le persone che vi circondano. L’insofferenza non aiuta affatto.

Leone. 23/7 – 23/8

Oggi non avete alcuna ragione di fermarvi nelle retrovie. Se avete voglia di calamitare l’attenzione, di svago, chiacchiere e amici, sarete esauditi. Date il giusto valore all’amicizia di una persona. Sfoderate la vostra leggendaria lealtà per meritarne la fiducia.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se l’umore non è roseo, parte della responsabilità va alla Luna in Gemelli. Qualunque sia il dilemma, non perdete il senso della realtà. La confusione mentale vi prende in castagna. Un problema di facile soluzione vi appare irrisolvibile.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Bella la grinta, eccellente la spigliatezza: buttatevi dietro le spalle i dispiaceri e prendete la vita come viene. Fatevi aiutare da chi vi conosce bene. Un tocco di divertito disimpegno. Magari la comunicazione non è al top, ma con il corpo vi spiegate benissimo.