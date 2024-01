Ariete, un cammino di mille miglia comincia con il muovere un passo: l'oroscopo di domani, venerdì 19 gennaio

Oroscopo Barbanera di domani, venerdì 19 gennaio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Un cammino di mille miglia comincia con il muovere un passo. Questo è lo spirito giusto per occuparvi delle noiose questioni quotidiane. Affrontate, nell’attività, delle difficoltà di carattere familiare che non ha più senso rimandare oltre. Toro. 21/4 – 20/5 Mollate faccende domestiche e incombenze varie per una bella camminata nel verde cittadino. La natura avrà un effetto calmante sull’umore. Se vivete un rapporto d’amore collaudato, non sarà qualche turbolenza a minacciarne la tenuta. Gemelli. 21/5 – 21/6 Voglia di relax, soprattutto se il clima invita a starsene in casa al calduccio in compagnia di un buon libro, di un’avvincente serie in TV. Una tenera amicizia forse diventerà amore, forse rimarrà com’è... perché farne più di tanto un cruccio? Cancro. 22/6 – 22/7 Un’atmosfera “bestiale”, illuminata dai raggi della Luna in Toro. In compagnia di amici, amore e famiglia, il tempo vola via allegramente. La disponibilità verso gli altri genera un circolo virtuoso. L’affetto dispensato vi ritornerà indietro.

Leone. 23/7 – 23/8 Un po’ di malinconia dovuta a qualche ricordo di troppo e un lieve malessere che non vi consente di affrontare adeguatamente la situazione. Vi conviene puntare sullo sport per spostare la mente dai vostri conti prosciugati da acquisti sconsiderati. Vergine. 24/8 – 22/9 Influssi positivi sia per il lavoro sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato vi ha saputo sostenere. Riflettete e scegliete l’ambito che vi sembra prioritario, per un’azione decisa favorita dalla Luna. Bilancia. 23/9 – 22/10 Un passo avanti e uno indietro, così procedete verso il traguardo. Mantenendo questa andatura, senza dubbio andate sul sicuro. Però che noia! Un leggero disagio vi avverte che state trascurando il partner. Correte immediatamente ai ripari! Scorpione. 23/10 – 22/11 La Luna si posiziona dall’altra parte del cielo, ma è in buona compagnia. Un problema assillante, parlandone, può trovare una soluzione. Qualcuno non smette di infastidirvi, ma ricorrendo a logica e buonsenso, potrete metterlo a tacere.