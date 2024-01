Cancro, attenzione sull’equilibrio di coppia: l'oroscopo di domani, lunedì 8 gennaio

Scorpione. 23/10 – 22/11

La giornata vi trova alle prese con spese e bilanci. Tranquilli! Se i conti non tornano, avete subito pronta la soluzione per guadagnare di più. Non rinunciate affatto al divertimento, a uscire con gli amici per il vostro grande senso del dovere.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Situazione dinamica oggi con la Luna nel segno sostenuta da Venere. Il vostro entusiasmo può non piacere a tutti, ma per voi è corroborante. Niente da ridire su lavoro e studio. Siate voi a dirigere il gioco, e gli altri vi seguiranno a ruota.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Rivisitando esperienze già fatte nel passato, vi sarà possibile vedere gli errori commessi e attivarvi per fare in modo che non si ripetano. Desiderio di quiete, umore piuttosto schivo. Buone letture, una passeggiata nel parco in solitudine.

Acquario. 21/1 – 19/2

Una proposta di collaborazione in un campo che vi appassiona rilancia l’entusiasmo e mette in circolo aria nuova ed energia positiva. Fascino, simpatia e un tocco di originalità fanno di voi, a detta di molti, persone davvero speciali.

Pesci. 20/2 – 20/3

Clima un po’ opaco. Accontentatevi di fare il minimo indispensabile, riposate il più possibile e difendete a spada tratta il vostro equilibrio. La freddezza con cui liquidate una discussione è comunque una corazza per mascherare il disagio.