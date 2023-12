Gemelli, nonostante qualche piccolo imprevisto, non rinunciate a dare il meglio: l'oroscopo di domani, domenica 31 dicembre

Oroscopo Barbanera di domani, domenica 31 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Le chiacchiere sono molte e anche gradevoli, per certi versi. Ma dopo un po’ potreste non vedere l’ora di tornarvene subito a casa vostra. Qualcuno crede di avere in mano la certezza di essere nel giusto. Ma voi gli fate notare il contrario.

Toro. 21/4 – 20/5

La mattinata di fine d’anno non sarà entusiasmante. Troppe le cose da pensare e da fare in breve tempo. Nel pomeriggio però vi rilasserete. Un bel bagno caldo o una doccia ristoratrice elimineranno strascichi di stanchezza dalle spalle.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Farete mille telefonate per mettere d’accordo tutti i partecipanti del cenone di Capodanno. Ben presto sarete già stressati... a puntino. Nonostante qualche piccolo imprevisto, voi non rinunciate a dare il meglio, con polso ben deciso.

Cancro. 22/6 – 22/7

La serata sarà più divertente del previsto e grazie al transito della Luna in Vergine, troverete il vostro spazio anche fra tanta gente. Non permettete al nervosismo di prendere il sopravvento. Nessuno vi giudicherà per il vostro outfit.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la Luna in trigono a Marte che fa il tifo per voi, sarete i re della conversazione in mezzo agli altri. La vostra energia è dirompente. Anche se avete ragione, non ve ne vantate. Cercate concretamente di fare in modo che tutti si divertano.

Vergine. 24/8 – 22/9

I fuochi d’artificio sono belli, ma vi mettono un po’ di tristezza. Forse per colpa del quadrato della Luna a Venere o per il fatto che durano così poco. L’opposizione Luna-Saturno vi fa essere più timidi del solito: sarà difficile conoscere nuove persone.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Occorrerà fare un bilancio dell’anno che sta ormai finendo. Custodite le cose positive che avete conquistato e buttate dalla finestra quelle negative. La serata non potrà essere troppo romantica per via della presenza delle altre persone. Vi rifarete.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se vi è toccato un turno anche il trentuno, non lamentatevi e metteteci comunque il massimo dell’impegno. La sera arriverà presto anche per voi. Il transito lunare in Vergine vi vede tra i favoriti. Con la compagnia degli amici dimenticherete la fatica.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Intraprendenti e sicuri, grazie agli ottimi rapporti fra la Luna e Marte, non avrete problemi a stare anche in presenza di molte persone per il cenone. La strada vi sembra in discesa, ma soltanto perché ora potete disporre di ottime risorse psicofisiche.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il passaggio della Luna nel segno della Vergine vi farà essere precisi e puntualissimi. Gli altri si fidano e vi lasceranno campo libero. Anche voi cominciate a credere di più in voi stessi. Potrebbe essere un buon proposito per il nuovo anno.

Acquario. 21/1 – 19/2

Procedete man mano, facendo una cosa alla volta, e non sarete affatto travolti dalla mole delle cose da sistemare prima della fatidica mezzanotte. Lasciatevi coinvolgere da parenti e amici. Anche se perderete alla tombola, non sarà un dramma.

Pesci. 20/2 – 20/3

Avete un lieve ritardo per via delle bizze tra la Luna e Saturno, ma gli altri vi attendono prima di iniziare a festeggiare. Dovrete ringraziare. Non fatevi assalire dai dubbi sull’abito giusto da indossare stasera. Valutate il contesto, le persone...