Leone, la Luna nel vostro segno potrebbe rendervi un po' snob: l'oroscopo di domani, sabato 30 dicembre

Oroscopo Barbanera di domani, sabato 30 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Interpretate in modo corretto le informazioni che vi giungono. Un lungo faccia a faccia per spiegare il vostro punto di vista, ma ne vale la pena. Volete differenziarvi dagli altri. Non serve spendere una fortuna, ma piuttosto avere un vostro stile.

Toro. 21/4 – 20/5

Non sarà facilissimo mettervi d’accordo sul come festeggiare l’ultimo dell’anno. Le controversie della dissonanza Luna-Urano sono belle toste. Non volete proprio darla vinta al vostro interlocutore. Sfoggiate tutte le vostre armi di convincimento.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Gli amici si affidano a voi per i preparativi per il cenone, ma voi dite loro che solo con un solerte lavoro di squadra la festa riuscirà alla grande. Meglio spiegarsi bene e magari scrivere tutto nero su bianco. Così eviterete dimenticanze e malintesi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Avete molte faccende da portare a termine prima del Capodanno, ma per fortuna potete contare sulla collaborazione di familiari o amici. Attivatevi affinché nessuno resti solo. Meglio passare per petulanti, piuttosto che per superficiali.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna nel vostro segno potrebbe rendervi un pochino snob. Avete comperato caviale e champagne, ma siete davvero sicuri che piacerà a tutti? Occhio a usare in maniera discreta il fascino dato dal suo trigono con Mercurio, o vi caccerete nei guai.

Vergine. 24/8 – 22/9

Avete convinto gli amici che è meglio affittare un posto per il cenone di domani, ma oramai è un po’ tardi. Chissà se troverete una sala libera... Si può sempre rimediare, qualora il primo tentativo non vada a buon fine. Avete un asso nella manica.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In questo vortice di feste, cene e grandi abbuffate, pensate anche a chi è meno fortunato e magari si trova in un periodo di difficoltà della sua vita. Qualche ora di volontariato in un’associazione benefica della vostra città vi farà sentire davvero bene.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Mettere d’accordo tutti su dove e come passare l’ultima notte dell’anno sembra un’impresa impossibile. Di sicuro occorre tanta pazienza! Il nervosismo è palpabile, ma d’altronde il tempo stringe e non potete lavarvene le mani con nonchalance.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’armonia tra la Luna e Mercurio si riversa nelle vostre occupazioni mentali. Ottenete il successo sperato in mezzo agli altri. Plausi e consensi. Non vi occorre l’approvazione altrui per prendere una decisione. Potete andare avanti con le vostre gambe.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In questo periodo Venere non vi sarà più molto d’aiuto. Se volete andare d’accordo con il partner cercate di raggiungere un sano compromesso. Dai suoceri? Insieme agli amici? Prendere una decisione per il Capodanno sembra alquanto complicato.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per addobbare la tavola per il gran cenone avete speso non poco, ma d’altronde volete che tutto sia perfetto e non ammettete sviste di sorta. Abbinate la mise en place con tovagliato e tovaglioli. Se poi c’è una forchetta spagliata, niente panico.

Pesci. 20/2 – 20/3

Meglio dare un certo ordine alle cose o rischiate di non trovarle nel momento del bisogno. Vi costerà un po’ di impegno, ma ne vale la pena! Il portafogli è vuoto a causa delle troppe spese? Aspettate i saldi invernali per rinnovare il guardaroba.