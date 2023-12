Pesci, sogni che potete realizzare con estro creativo: l'oroscopo di domani, giovedì 28 dicembre

Oroscopo Barbanera di domani giovedì 28 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Per colpa della Luna in Cancro e di qualche pensiero di troppo, l’entusiasmo non è di certo al massimo e il partner potrebbe accorgersene. Per adesso non avete la volontà di prendere il toro per le corna, e certe cose vi scivoleranno addosso.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie alla Luna in sestile con Urano, avete la giusta ambizione e se a breve dovete sostenere un colloquio di lavoro, ce la metterete tutta. Durante questo periodo potreste aver speso più del solito. Ma sapete già come rimpinguare le finanze.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Vi ingegnate nel migliore dei modi, anche se le risorse non sono infinite per ora. Meglio affrontare l’interlocutore senza tanti giri di parole. Il biglietto del cinema costa più di quanto ricordavate, ma ormai che ci siete non tornate indietro.

Cancro. 22/6 – 22/7

A parte le bizze con Plutone, la Luna è in ottimi rapporti con svariati astri: Urano, Nettuno e Venere. È un momento in cui tutto può accadere. Piuttosto che vendicarvi per un torto, decidete subito di incamminarvi per la via più ardua del perdono.

Leone. 23/7 – 23/8

Quest’anno sta per concludersi nel migliore dei modi e già da domani, quando arriverà la Luna e Venere transiterà in Sagittario, vi sentirete in ottima forma. Non potete lamentarvi, anche perché avete capito che serve a poco. Piuttosto fate richieste precise.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il vostro umore positivo ed emotivamente comunicativo vi permette di giocare le vostre carte come meglio credete. Pianificazione attenta. La cura e l’impegno si vedono, non c’è dubbio. Per questo il partner vi lascia decidere su alcune cose.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Da sole le ambizioni non bastano per conquistare ciò che volete. Per oggi non volate troppo alto, c’è il rischio di cadere e di farvi male. Traguardi possibili e concreti vi aiuteranno a mantenere e a incanalare l’energia nella giusta direzione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Approfittate di una giornata serena, ultimo regalo che vi fa Venere, grazie al trigono con la Luna. Da domani non sarà più in casa vostra. Incontri fortuiti o illuminazioni improvvise. Tutto può accadere, se lo desiderate in fondo al cuore.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Loquaci e impulsivi, grazie alla congiunzione di Mercurio con Marte. Dovendo parlare in mezzo a molte persone, lo farete con grande autorità. Non avete paure con il quadrato Marte-Nettuno. Tuttavia non esagerate, cercate di essere obiettivi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna opposta a Plutone vi mette in guardia da certi atteggiamenti che potrebbero essere poco costruttivi e anzi, più distruttivi del previsto. Meglio che non seguiate l’impulso iniziale. Date prova di tolleranza e di ascolto attento dell’altro.

Acquario. 21/1 – 19/2

Vi attrezzate con celerità per superare ostacoli senza battere ciglio. Quando vi ci mettete, sapete come rigirare la frittata a vostro vantaggio. Fate al capo la vostra proposta e magari potrebbe accettare. D’altronde, “chi non risica non rosica”.

Pesci. 20/2 – 20/3

Potete usare grande dedizione verso una persona in particolare o un progetto importante. Sogni che potete realizzare con estro creativo. Cercate di usare al massimo l’energia che avete: con Marte in quadratura a Nettuno, non sarà facile.