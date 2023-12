Acquario, la stanchezza accumulata si farà sentire: l'oroscopo di domani, lunedì 25 dicembre

Oroscopo Barbanera di domani, lunedì 25 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Il coro natalizio che avete ascoltato è davvero bravo e si merita un lungo applauso. Chiedere il bis in questi casi è praticamente d’obbligo. Esprimere i vostri sentimenti non sarà per nulla difficile, grazie alla comunicativa Luna in Gemelli.

Toro. 21/4 – 20/5

Guai per oggi pensare agli affari o al mondo lavorativo. Il vostro compagno non ve lo perdonerebbe. Dedicatevi al cento per cento alla famiglia. Avete ricevuto un biglietto di auguri che vi ha fatto rimanere senza parole. Ringraziate con affetto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna nel vostro segno rende evidente la vostra duplice natura. Però essendo il giorno di Natale date spazio soltanto ad allegria e positività. Avete alcune cose da perdonare? Fatelo mentre vi scambiate i regali o gli auguri, in segno di pace.

Cancro. 22/6 – 22/7

È possibile rendere magica questa atmosfera di festa con piccoli accorgimenti. Qualche candela accesa, essenza di cannella e scorze di arancio... Potete sbizzarrire il vostro desiderio di romanticismo. Dire “ti voglio bene” non è poi così scontato.

Leone. 23/7 – 23/8

Collaborate affinché il giorno di Natale possa essere bello per ognuno. Voi ci metterete tutto l’impegno e grazie al sestile lunare, i risultati ci saranno. Non c’è niente di cui pentirvi. Vi rimetterete in sesto dopo aver mangiato troppo, con un doppio caffè.

Vergine. 24/8 – 22/9

La felicità non dipende dagli altri, tuttavia vi fa molto piacere che gli amici vi mandino messaggi per ringraziarvi dei vostri regali. Certi momenti vanno ricordati, perciò non dimenticatevi di scattare qualche foto da incorniciare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grazie all’appoggio della Luna, siete abbastanza sereni e potete ben sperare che questa giornata di festa sia un successo da ogni punto di vista. Accontentare tutti non è facile, ma voi ci provate ed esaudirete le richieste dei parenti con solerzia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Superate il timore di non fare bella figura con gli altri. La perfetta armonia di Venere e Nettuno vi farà abbellire casa in maniera eccelsa. Accogliete gli ospiti con garbo e grande cura, e fate in modo che ognuno si senta sempre a suo agio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le opinioni degli altri contano, ma non così tanto da destabilizzarvi. Voi rimanete della vostra idea pur nella tolleranza del clima natalizio. Agite in base al vostro pensiero e otterrete risultati che vi doneranno grande e intima soddisfazione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se il lavandino gocciola proprio in questa giornata, vi farete venire in mente qualcosa per poter risolvere il problema almeno temporaneamente. Il vostro contributo è importante, sia in famiglia sia all’interno della società. Non tiratevi indietro.

Acquario. 21/1 – 19/2

La stanchezza accumulata si farà sentire, ma l’eccitazione provocata dalla bella atmosfera vi aiuterà a tenere duro. Nel frattempo, sotto a scartare! Ai piedi dell’albero un regalo vi attira. Forse è quello a cui tenete di più, e sapete già chi ringraziare.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna vi mette i bastoni fra le ruote, ma avete dalla vostra l’alleanza tra Venere e Nettuno. Impiattate le portate in maniera impeccabile. Non vi serve ricevere complimenti. L’importante è contribuire alla riuscita di questo santo Natale.