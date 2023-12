Ariete, per i regali di Natale forse state spendendo un po’ troppo: l'oroscopo di domani, sabato 23 novembre

Oroscopo Barbanera di domani, sabato 23 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Per i regali di Natale forse state spendendo un po’ troppo. Cercate di non esagerare, in fondo basta un pensierino, non dovete strafare! Nello scrivere i biglietti di auguri cercate di essere originali, e di evitare frasi fatte già sentite.

Toro. 21/4 – 20/5

La congiunzione Luna-Urano vi sospinge verso una maggiore indipendenza e originalità. Non avete problemi ad essere creativi in generale. Date espressione ai sentimenti anche con gesti non eclatanti, magari semplicemente preparando il caffè.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Da ogni dove gente pazza e indaffarata, jingle natalizi e addobbi su addobbi. Avreste voglia di un po’ di pace, ma sarà arduo trovarne! Se i vicini fanno rumore fino a tardi, non vi sarà facile addormentarvi. Meglio avere dei tappi auricolari.

Cancro. 22/6 – 22/7

La speranza di riuscire a conoscere una persona che vi è parsa interessante viene incentivata dal fatto che si tratta di un amico di amici. La Luna vi facilita le cose. Non subirete ulteriori ritardi e il regalo ordinato arriverà in tempo.

Leone. 23/7 – 23/8

La serata con gli amici si protrae a lungo e il gioco diventa più serio? Meglio evitare di puntare troppo. Occhio alla dissonanza lunare. Mentre siete indaffarati con gli ultimi preparativi, ci mancava anche il rimprovero del partner.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se siete tra i fortunati ad avere una pausa lavorativa, avrete più tempo per stare con la vostra famiglia anche perché ne avete davvero bisogno. Rispolverate i giochi da tavolo dell’anno scorso oppure acquistatene uno nuovo anche se all’ultimo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La fila alla cassa può diventare un momento divertente. Osservate le persone, attaccate bottone con qualcuno. Non si sa mai cosa può succedere. Anche un intoppo potrebbe rivelarsi fonte di entusiasmo. Molto dipende dal vostro stato d’animo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Piuttosto volubili a causa dell’opposizione Luna-Venere, ve la prendete subito, se al lavoro qualcuno vi critica aspramente. Calmate lo spirito. Se volete lodi, cominciate a farne. Chi di dovere forse imparerà da voi e dal vostro atteggiamento.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’arrivo di Mercurio vi renderà forse più reattivi e sportivi. Se il tempo da dedicare all’attività fisica non è molto, acquistate un tapis roulant. Non potete riposarvi molto in questo periodo. Di certo vi rifarete in un secondo momento. Che corsa!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il desiderio di giocare e di divertirvi insieme agli amici e ai parenti viene alimentato dal trigono lunare. Accogliete gli ospiti con calore. Siete in grado di dare un consiglio utile a chi magari si trova un po’ in difficoltà. Non risparmiatevi!

Acquario. 21/1 – 19/2

Durante il periodo di Natale pensate di più agli altri che a voi stessi; perciò, non preoccupatevi se non avete ancora raggiunto un obiettivo. Gli altri vi lasceranno maggiore libertà di azione e questo vuol dire anche più responsabilità e oneri.

Pesci. 20/2 – 20/3

Cominciate a rispondere alle mail di auguri ricevute, in modo da non trovarvi a farlo all’ultimo minuto. Meglio godersi ogni istante! L’aria natalizia vi mette su di giri e anche il sestile della Luna contribuisce a farvi stare bene.