Gemelli, il partner vi incoraggia nelle scelte più importanti: l'oroscopo di domani, sabato 16 dicembre

Oroscopo Barbanera di domani, sabato 16 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Un amico cerca di coinvolgervi in una strampalata avventura, ma voi avete troppe cose da fare. Potete comunque dirgli di sì, non deludetelo! La superficialità di un rapporto che si trascina stancamente o l’attenzione e la cura che meritate?

Toro. 21/4 – 20/5

Non tutte le ciambelle riescono col buco. Potete provare e riprovare, ma se la vostra ricetta è sbagliata, sarà comunque un mezzo... disastro. Non potete fare affidamento al caso per colpa della quadratura Luna-Giove. Meglio un piano preciso.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il partner vi incoraggia nelle scelte più importanti e la Luna in trigono fa il resto. Avete una bella marcia in più per affrontare le sfide. Scrutate l’orizzonte e adocchiate la prossima meta. Con l’entusiasmo raggiungerla sarà più facile.

Cancro. 22/6 – 22/7

Questa giornata potrebbe rivelarsi estenuante: tra compere, regali a cui pensare, veloci pulizie domestiche, rischiate di stressarvi non poco. Avete bisogno di una mano: non vi resta che fare richiesta apertamente, dato che nessuno se ne accorge.

Leone. 23/7 – 23/8

L’arrivo della Luna nel vostro segno opposto potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote. Alcune libertà che avevate conquistato vengono meno. Cercate di tenere duro e di non concedere tregua ai vostri avversari. Oppure fateli diventare amici!

Vergine. 24/8 – 22/9

Mentre i familiari pensano agli addobbi, voi vi occupate della gestione della casa e spedite la dolce metà a fare compere. Che organizzazione! Dato che avete pianificato tutto attentamente, vi resterà del tempo libero per uscire con gli amici.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La confusione si dirada e ora riuscite a vederci già molto chiaro, complice anche l’acuta Luna in Acquario. Cambiamenti positivi in atto. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Ore da dedicare soltanto al divertimento e non agli affari.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La sensibilità potrebbe trasformarsi oggi in un’arma a doppio taglio, per via della dissonanza lunare a Venere. Attenti o vi farete ferire. Non riuscite a mantenere un sano distacco dalle cose. Di certo avreste bisogno di un abbraccio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Anche se oggi potreste approfittare di un giorno di libertà, il sestile della Luna con Marte vi invita a lavorare con zelo per guadagnare di più. La passione che ci mettete viene ripagata in un modo o nell’altro. Magari però non nell’immediato.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Invece di riempire la dispensa di panettoni, perché non provate a fare i pani di zenzero a forma di omini coinvolgendo tutta la famiglia? La Luna vi ha lasciato: avete bisogno di piani concreti per mantenere il controllo della situazione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per fortuna che l’arrivo della libera Luna nel vostro cielo vi rende abili nell’analizzare le situazioni ingarbugliate da Giove e da Venere. Le risorse concessevi da Marte in rapporti amichevoli con lei sono molto preziose. Non sprecatele!

Pesci. 20/2 – 20/3

Dopo giorni soddisfacenti, il vostro sabato potrebbe rivelarsi più deludente del previsto. Metteteci impegno, se non volete scadere nella monotonia. Anche un pomeriggio in mezzo alla confusione dello shopping natalizio può essere un’esperienza!