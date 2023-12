Bilancia, vi scontrerete con una persona caparbia e testarda: l'oroscopo di domani, giovedì 14 dicembre

Oroscopo Barbanera di domani, giovedì 14 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

A metà settimana cominciate ad avvertire un po’ di stanchezza, e, complice una Luna dissonante, vi sentite in più di un’occasione senza ardore. I single in cerca di compagnia non dovrebbero giudicare dalle apparenze. Un aperitivo insieme?

Toro. 21/4 – 20/5

Giornata ideale per voi del Toro, grazie al trigono Luna-Giove. Sarete al posto giusto nel momento giusto e ci farete una bellissima figura. Piccole coincidenze fortunate. Anche quello che sembrava un ritardo si trasforma in un’opportunità.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se da una parte avete combattuto perché il vostro punto di vista venisse rispettato, ora vi potreste ritrovare con un pugno di mosche in mano. Le distrazioni della Luna ora sono finite, ma ancora non vi siete ripresi del tutto. Ci vuole pazienza!

Cancro. 22/6 – 22/7

Per via della Luna nel vostro segno opposto, montare il mobile acquistato si rivela un’impresa complicata. Eppure, le istruzioni sono chiare! Non vi potete permettere di fare il bello e il cattivo tempo. Nella coppia dovete seguire certe regole.

Leone. 23/7 – 23/8

Differenze di vedute con un vostro superiore vi fanno perdere un po’ le staffe. Volete dimostrargli che avete ragione, ma... ne vale la pena? La consapevolezza vi aiuterà a prendere una direzione concreta, senza tergiversare troppo a lungo.

Vergine. 24/8 – 22/9

La vostra sicurezza sarà un’ottima ancora di salvataggio. Grazie alla Luna in perfetta armonia con il vostro cielo, siete al top della forma. Se volete mantenere un fisico tonico, con l’arrivo del freddo acquistate qualche attrezzo ginnico.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Vi scontrerete con una persona caparbia e testarda. Farle cambiare idea sarà molto più complicato del previsto, e dovrete sudare sette camicie. Per colpa della quadratura lunare, vi trovate su una strada in salita. Sarà un test per mettervi alla prova?

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con l’armonia della Luna in Capricorno verso Venere in congiunzione, sarà più semplice seguire il vostro cuore. Rendete palese un desiderio. La dolce metà vi sarà grata, se aprirete lo scrigno dell’intimità, confidando ciò che vi tenete dentro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Di solito vi adattate benissimo ai cambiamenti e anzi, la monotonia vi butta giù. Per oggi però potreste anche accontentarvi della routine. Trovate i giusti stimoli e il giusto entusiasmo, anche se dovete fare cose banali. È il “come” che conta!

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’intelligenza della congiunzione Luna-Mercurio vi aiuterà a risolvere un problema complicato. Sul lavoro i colleghi vi guarderanno con ammirazione. Traguardi fattibili nella coppia, grazie al sestile con Venere in Scorpione. Riaccendete la passione!

Acquario. 21/1 – 19/2

Il partner vorrebbe trascorre più tempo insieme, ma sembrate piuttosto indaffarati e non volete averlo troppo fra i piedi. Se la prenderà a male! Non riuscirete a usare al meglio le vostre potenzialità, ma lamentarvi a poco serve in queste occasioni.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sogni arditi? La favorevole Luna in Capricorno potrebbe darvi una preziosa mano nel realizzarli, a patto che voi mettiate la testa a posto. Non restate a bighellonare troppo a lungo. “Chi dorme non piglia pesci”, metaforicamente parlando.