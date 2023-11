Capricorno, successi nel lavoro e serenità nella vita di relazione: l'oroscopo di domani, mercoledì 29 novembre

Oroscopo Barbanera di domani, mercoledì 29 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

I rapporti con i piani alti stridono, ma la determinazione vi aiuta a vincere le battaglie professionali. Badate al sodo e non perdetevi in chiacchiere. Meditate su idee che ora sembrano irrealizzabili. Rivedute e corrette, avranno migliori possibilità di attuazione.

Toro. 21/4 – 20/5

Aspetti protettivi e fortunati li formano la Luna, Giove e Saturno, che vi promettono sorprese esaltanti. Occasioni d’oro da non far cadere nel vuoto. I progetti professionali avanzano veloci e il rapporto di coppia si fa più appagante, grazie a eccitanti novità.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un mercoledì memorabile dal punto di vista del ritmo che si preannuncia placido e sereno. Compiti eseguiti con zelo e ultimati a tempo di record. Casa, attività e faccende domestiche, il tutto contornato di una luce soffusa che invita alla dolcezza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Favoriti dal passaggio della Luna nel vostro segno, troverete tanti buoni motivi per impegnarvi sul fronte professionale con entusiasmo e concretezza. Se avvertite il bisogno di spazio e di novità, correte a prenotare un viaggio. Denaro molto ben speso.

Leone. 23/7 – 23/8

Non è una giornata con effetti speciali, quelle che a voi piacciono tanto, però, cosa non da poco, è ammantata di un piacevole senso di tranquillità. Affrontate coraggiosamente un chiarimento in famiglia: se sarete calmi e freddi, la spunterete voi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con un aspetto fortunatissimo a favore come il sestile Luna-Giove, potete dormire fra due guanciali, senza noia, ma con brio e passione. I risparmi sono al sicuro, la coppia è solida e avete le carte in regola per chiedere avanzamenti e promozioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Segnerete dei punti a vostro favore adottando un comportamento riservato. Non date spago ai pettegolezzi che circolano nell’ambiente di lavoro. Una spesa non preventivata mette il budget sottosopra? Per porvi rimedio, usate l’intelligenza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Basta il transito della Luna in Cancro in trigono a Saturno, perché ogni cosa torni al proprio posto. Confronto costruttivo con il partner. Ottime premesse per l’amore, soprattutto se chi vi interessa bazzica il vostro stesso ambiente.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un pizzico di monotonia nelle relazioni personali: perché non cercate di vivacizzare la vostra giornata con nuovi incontri e interessi? Occhio a non trascinarvi una questione professionale anche in famiglia. Rimostranze dal partner.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con l’appoggio dinamico di Giove, la Luna in Cancro acquista entusiasmo e fiducia. Favorite tutte le iniziative in ambito lavorativo, anche le più ardite. Vi attendono conferme dal vostro entourage, successi a tutto tondo e serenità nella vita di relazione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un giorno di pausa, ideale per fare il punto della situazione. Voi siete qui nel presente, il futuro è tutto da costruire. Cominciate da oggi. L’amore non è un problema. Forse è la vostra ostinazione a rendere tutto complicato. Siate più accomodanti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Impossibile tenere il broncio con la Luna in Cancro. Gli amici vi aiutano a invertire la rotta: il passato da fardello diventa una risorsa. Il morale è alto e leggero. Riuscirete ad essere spontanei e a non far sì che il dubbio freni gli slanci.