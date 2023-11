Ariete, fortuna negli incontri e buone le finanze: l'oroscopo di domani, domenica 26 novembre

Oroscopo Barbanera di domani, domenica 26 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Fortuna negli incontri, un buon colpo messo a segno nelle finanze e negli investimenti. Spese in aumento, ma anche buone idee e notizie utili. Risolvete una questione che vi sta a cuore puntando sulla prontezza di riflessi e su un aiuto provvidenziale.

Toro. 21/4 – 20/5

L’attività promette ottimi risultati in tempi brevi. Nuovi orizzonti anche dal punto di vista affettivo. Economia da tenere sotto controllo. Nell’eventualità di dover operare una scelta, decidete secondo il vostro giudizio senza ascoltare i pareri altrui.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Domenica all’insegna del dolce far niente. Considerando che il periodo è di fuoco, una giornata così è quanto di meglio potreste desiderare. Godetevi la sensazione di intimità e tranquillità: lavorando in profondità ispirerà scelte e comportamenti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Bene gli studi e le amicizie, come i progetti di collaborazione. Speranze e preoccupazioni per una relazione appena iniziata. Se son rose... Per rasserenarvi, cambiate temporaneamente ambiente e distraetevi. Gli amici vi aspettano con gioia!

Leone. 23/7 – 23/8

Un momento non particolarmente felice per il cuore, pressato com’è da incertezze e da golose tentazioni. Siate fiduciosi e... resistete! In teoria cercate pace, serenità ed equilibrio, ma se vi pungono sul vivo, avete reazioni inaspettate.

Vergine. 24/8 – 22/9

La routine vi va stretta? Cercate nuovi canali di espressione, seguendo i validi consigli di un parente o di un amico. Finanze così così. Un trigono risolutore della Luna rilancia le sorti amorose. Avventure dal sapore dolce e speziato.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La vita affettiva è coinvolgente, i single vanno a ruba. Il rapporto di coppia nel bene e nel male è vivace. Forse chiedete troppo al vostro amore. Fase propizia per investire denaro o per aspettarvi delle entrate extra. Desiderio di affermazione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le vostre intuizioni non trovano apprezzamento? È una questione temporanea, non insistete e non mettete gli altri sotto pressione. L’intimità è calda, ma arriva la gelosia. Fase utile per chiedere un prestito o disporre un investimento.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Venere e Marte accendono il cuore e i sensi. Con queste credenziali, relazioni vecchie e nuove ritrovano feeling, passione e complicità. Soddisfazioni. Ricolmi di energia positiva, potete dedicarvi allo sport e in clima di rinnovamento, ritoccate il look.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Possibili dissensi con il partner, riguardo alla conduzione del vostro ménage. Mettetevi a tavolino e parlatene con calma. Tutto si aggiusta. Piacevoli occasioni da cogliere al volo. Uno sguardo concreto alla vita quotidiana porta nuove consapevolezze.

Acquario. 21/1 – 19/2

Vita sociale non proprio al top. Tuttavia, con un po’ d’impegno, le piccole grane si risolveranno, volerete in alto, lasciando a terra inutili zavorre. A un eccellente fermento di idee, si aggiunge una buona grinta. Tirate fuori un progetto dal cassetto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vi muoverete tempestivamente sul fronte economico, saprete essere abili e intascare un bel gruzzoletto. Giornata ricca di stimoli. Sensibili e intuitivi, non vi farete scappare l’occasione di allacciare rapporti con persone valide.